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▲韓國女實況主分享曾和統神打過遊戲，瞬間吸引不少台灣粉絲。（圖／翻攝threads）

「電競不死鳥」亞洲統神（張嘉航）紅到韓國去了！近日韓國一名美女實況主在直播中翻出統神過去參加格鬥賽事《拳上》的影片，看到他赤裸上身登場，當場笑到停不下來，嘴上嫌棄「太油膩了，他怎麼那樣」，卻又一路從《拳上》看到統神端火鍋摔倒、兒子喝湯等經典影片，甚至直接用韓文「歐巴」稱呼統神；相關片段傳回台灣後迅速在Threads瘋傳，「韓國女實況主稱統神歐巴」更衝上熱門話題，讓不少台灣網友笑翻，直呼統神的魅力正式跨出台灣。一名韓國美女實況主近期在直播中觀看統神《拳上》出場畫面，只見統神赤裸上半身走進賽場，她第一眼就忍不住大笑，還嫌棄他「太油膩了」，接著鏡頭拍到一旁身材壯碩的肌肉男，她立刻指著對方改口：「你看這邊，身材超好的，我想要他！」反差反應笑翻觀眾。不過她其實認識統神，還透露過去曾與他連線打遊戲，當時掀起一群台灣粉絲轟動，話題全部圍著統神，讓她對這位台灣實況主印象深刻。更好笑的是，她沒有看完《拳上》就收工，反而一路掉進「統神宇宙」，接著翻出他過去各種名場面，連端火鍋意外摔倒的影片都沒放過，看到統神狼狽倒地時摀著嘴露出震驚表情；之後又看到統神一家人吃飯、兒子喝湯的生活影片，還忍不住直呼小孩很可愛，讓台灣網友笑稱，沒想到有一天能看到韓國實況主隔海研究統神。現年38歲的張嘉航是台灣知名遊戲實況主，以「亞洲統神」之名走紅，長年實況《英雄聯盟》，尤其擅長使用「酒桶」古拉格斯，招牌暴怒反應、犀利發言及大量迷因讓他累積高知名度，也被粉絲封為「電競不死鳥」。他後來跨足電競戰隊、娛樂活動及格鬥賽事，過去參加《拳上》留下不少經典畫面。