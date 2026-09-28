皮克敏手遊《Pikmin Bloom》10月任務資訊終於公佈，官方將以「萬聖節」為主題，推出全新的「彩繪玻璃飾品皮克敏」，並復刻2023年「萬聖節糖果」和2024年「萬聖節燈」等2款飾品，2026年10月蒐集任務目標則是「彩繪玻璃餅乾」，完成活動任務就能逐步解鎖7款活動主題 Mii 服裝。
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》10月收集獎勵
2026年10月1日至10月31日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包括「彩繪玻璃餅乾、可成長為萬聖節主題彩色玻璃飾品皮克敏的幼苗、花瓣」等，此外，當舞台中央的大花盛開時，除了隨機獎勵外，必定獲得一株金色幼苗。
📌500塊彩繪玻璃餅乾：貓咪尾巴
📌2000塊彩繪玻璃餅乾：貓耳頭帶
📌3700塊彩繪玻璃餅乾：彩繪玻璃風蝙蝠髮夾
📌5600塊彩繪玻璃餅乾：新月大禮帽
📌7700塊彩繪玻璃餅乾：玫瑰波奈特帽
📌10000塊彩繪玻璃餅乾：彩繪玻璃禮服大衣
📌12200塊彩繪玻璃餅乾：彩繪玻璃洋裝
🟡皮克敏《Pikmin Bloom》10月「萬聖節蘑菇」
《Pikmin Bloom》10月主題蘑菇主打「萬聖節蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨型萬聖節蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且10月最後一個周末額外增加3天。
📌巨型萬聖節蘑菇出現時間
■10月3日及4日
■10月10日及11日
■10月17日及18日
■10月24日及25日
■10月28日至31日
我是廣告 請繼續往下閱讀
2026年10月1日至10月31日期間，在《Pikmin Bloom》每完成一項活動挑戰任務，玩家就能隨機獲得獎勵，包括「彩繪玻璃餅乾、可成長為萬聖節主題彩色玻璃飾品皮克敏的幼苗、花瓣」等，此外，當舞台中央的大花盛開時，除了隨機獎勵外，必定獲得一株金色幼苗。
📌500塊彩繪玻璃餅乾：貓咪尾巴
📌2000塊彩繪玻璃餅乾：貓耳頭帶
📌3700塊彩繪玻璃餅乾：彩繪玻璃風蝙蝠髮夾
📌5600塊彩繪玻璃餅乾：新月大禮帽
📌7700塊彩繪玻璃餅乾：玫瑰波奈特帽
📌10000塊彩繪玻璃餅乾：彩繪玻璃禮服大衣
📌12200塊彩繪玻璃餅乾：彩繪玻璃洋裝
《Pikmin Bloom》10月主題蘑菇主打「萬聖節蘑菇」，特別是周末期間，有機會遇到內含稀有神秘箱的「巨型萬聖節蘑菇」，玩家在周末每天最多可以使用3次蘑菇戰鬥大聲公，且10月最後一個周末額外增加3天。
📌巨型萬聖節蘑菇出現時間
■10月3日及4日
■10月10日及11日
■10月17日及18日
■10月24日及25日
■10月28日至31日