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電池上限設定80％

▲iPhone可在「充電最佳化」中設定充電上限，例如限制在80%，減少電池長時間維持高電量狀態。（圖／記者周淑萍攝）

充電不用等到快沒電

要注意「手機發熱」

▲記者使用iPhone 16 Pro沒有開啟充電上限，但會避免電量耗到20%以下，一年後維持在96%。（圖／手機截圖）

別買來路不明產品

網友有人朝聖、另一派認為手機就是消耗品

iPhone「電池健康度」會直接影響手機使用體驗，近日Threads上民眾分享，使用iPhone 16 Pro約2年，準備換機時才發現，電池健康度竟然仍維持100%，讓不少朋友好奇究竟怎麼保養，他公開4個平常使用習慣，像是充電不是等到快沒電再一次充滿，而是採取「少量多餐」，有機會就補電，同時會避免手機過熱。原PO表示，第一個習慣就是把iPhone「充電上限」設定在80%，同時盡量不讓電量掉得太低，只要低於40%環境允許就會開始補電，會避免使用到20%以下，甚至完全沒電自動關機。不過Apple確實指出，電池壽命會受到溫度記錄、充電模式等多項因素影響iPhone 15及後續機型可自行把「充電上限」設定在80%至100%之間，每5%一個級距，藉此減少電池長時間處於高電量狀態，有助延長使用壽命。第二個習慣則是有地方就充電，只要方便接上電源，他就會幫手機補電，由於充電上限已設定80%，因此不用每次都等到電池快耗光再充。這種「少量多餐」的方式，其實也符合Apple對鋰離子電池的說明。Apple指出，充電循環並不是「插一次充電器就算一次」，而是累計使用相當於電池100%的容量才算完成一次循環。例如今天使用75%、隔天再使用25%，兩天加起來才算一次完整循環；一天當中分次少量充電並不會傷害電池。第三招則是控制溫度，原PO透露，自己其實經常邊充電邊使用iPhone，但只要發現手機明顯發熱，就會立刻拔掉充電線、暫停使用，等手機降溫後再繼續；無線充電也照常使用，但同樣會特別注意溫度。Apple官方也多次提醒，iPhone理想操作環境約為攝氏0至35度，若長時間在高於35度的環境使用或充電，可能永久縮短電池使用壽命，當iPhone過熱時，系統甚至會自動減慢或暫停充電，等溫度恢復正常後再繼續。無線充電本身也可能讓裝置變熱，因此「避免高溫」比糾結是否能邊充邊用更值得注意。最後則是充電器材。原PO表示，由於家中、公司等不同地方都有放充電線與充電頭，因此並非全部使用Apple原廠產品，但至少會選擇有品牌、有規格可查的產品，不使用來源不明的廉價充電設備。原PO分享保養方式後也引發大量討論，有網友看到2年仍維持100%相當驚訝，還有人分享自己的手機才使用約1年，電池健康度就已降至95%；部分網友也認同「避免高溫」相當重要，尤其開車使用導航時，手機同時充電又受到陽光直曬，更容易讓機身溫度快速升高。不過，另一派網友則認為，手機與電池本來就是消耗品，如果為了維持漂亮的電池健康度，每天都要注意剩餘電量、找插座補電，甚至改變自己的使用習慣，反而失去手機帶來的便利性，也有人認為沒有必要為了電池健康度讓自己用得這麼累。