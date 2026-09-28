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短期受殖利率與油價波動干擾 投資焦點轉向企業基本面

AI與科技供應鏈仍是推動企業獲利成長重要引擎

受到美股漲多拉回及中秋連假前觀望氣氛升溫影響，台股連假前一交易日一度重挫逾400點，隨著低接買盤進場，終場下跌132.69點，收在48024.6點，守穩48000點，周線則連2紅。專家認為，短期市場仍受到殖利率與油價波動干擾，但投資焦點有望逐步從利率政策轉回企業基本面，市場普遍預估2027年企業獲利仍有20%至30%的成長空間，台股多頭架構尚未改變，只是需留意資本支出循環、利率變化及風險偏好波動對評價面的影響。針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，市場資金近期明顯轉向題材股輪動，加上中秋長假即將到來，節前調節賣壓浮現，電子族群表現分歧，使大盤轉為高檔震盪整理格局。由於指數先前累積漲幅已大，部分資金出現「近關情怯」心態，也使部分AI及電子族群面臨短線獲利了結壓力。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期川習會登場，以及AI產業持續推出新產品與新應用，均有助於提振市場信心。然而，真正左右科技股評價的核心因素，仍在於利率及美國公債殖利率走勢。若美債殖利率能維持相對低檔，高成長科技股所承受的評價壓力可望進一步緩解，並有助支撐科技股後續表現。此觀點亦與近期安聯投信對市場回歸企業基本面的看法一致。蕭惠中指出，儘管短期市場仍受到殖利率與油價波動干擾，但投資焦點有望逐步從利率政策轉回企業基本面，其中第三季財報表現將是觀察重點。在AI基礎建設需求持續擴張的帶動下，產業基本面仍維持正向發展。隨著升息循環告一段落，市場關注焦點可望重新回到企業獲利與成長動能。展望第4季至2027年，蕭惠中認為，AI供應鏈獲利成長、新平台產品放量、輝達訂單能見度延伸，以及市場風險偏好回升等利多因素，預料將持續發酵。整體行情有機會由先前的輪動整理，逐步演變為多頭擴散格局，後市表現仍值得期待。雖然企業獲利增速可能由上半年的高速成長，逐步回歸較為健康且合理的節奏，但AI資本支出具備高度延續性與擴散效應，加上記憶體報價維持上升趨勢，企業獲利仍將是支撐台股最重要的基本面力量。在產業布局方面，蕭惠中指出，持續看好AI供應鏈中的先進封裝與測試、ASIC、高階PCB與ABF載板、CCL、CPO光通訊、散熱模組、檢測設備及導軌等族群，其2027年至2028年的成長能見度尤為突出。整體而言，今年台股企業獲利可望維持強勁成長，市場普遍預估2027年企業獲利仍有20%至30%的成長空間，在獲利持續上修支撐下，台股多頭架構尚未改變。00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人廖本隆表示， AI與科技供應鏈仍是推動企業獲利成長的重要引擎。然而，能源價格維持高檔、地緣政治衝突及各國財政壓力，仍可能限制通膨降溫速度，高殖利率環境亦將提高股市評價波動風險，未來仍須持續關注地緣政治發展及金融市場重新定價所帶來的影響。廖本隆指出，台股中的AI基礎建設、半導體設備、記憶體及PCB供應鏈，仍具備明顯的結構性成長優勢；惟投資人仍應留意資本支出循環、利率變化及市場風險偏好波動對評價面的影響。00993A安聯台灣主動式ETF基金經理人郭勁甫也建議，投資布局可持續以AI供應鏈為核心主軸，聚焦受惠AI伺服器需求成長、產業前景明確的相關次產業，並著重企業獲利驗證能力與未來EPS成長潛力，以掌握長期成長機會，投資組合建議將以成長與動能因子為核心，同時適度納入價值與低波動因子，在追求企業成長機會的同時兼顧風險控管，以因應市場高評價與波動環境，在AI長線趨勢持續發展下，掌握台灣科技供應鏈的長期投資契機。