我是廣告 請繼續往下閱讀

全聯雞蛋怎麼挑？「58元→89元都有」內行勸先看編號

▲有民眾前往全聯購買雞蛋，卻發現價格落差極大，讓他不解有何差別。（圖／記者許若茵攝，2023.03.05）

雞蛋58元、89元價格差在哪？牧場公布解答：不是貴就代表友善飼養

雞蛋價格的差別主要在於「飼養方式不同」以及「機能飼糧配方差異」，影響最大就是母雞被飼養的環境是否友善，飼養方式有分為籠飼、福利籠、平飼、放牧等。

▲「長短樹放牧蛋牧場」解釋，雞蛋價格的差別主要在於「飼養方式不同」以及「機能飼糧配方差異」，影響最大就是母雞被飼養的環境是否友善。（圖／記者徐銘穗攝）

雞蛋編號怎麼看？蛋殼噴碼揭飼養方式：5代號一次搞懂

▲農業部規定，國產洗選蛋需於蛋殼噴印溯源編碼、包裝日期及生產方式代號；噴印方式、內容一圖看。（圖／翻攝自農業部）

放牧雞蛋比較營養？牧場揭關鍵：日照、飼料與管理更重要

「放牧」不等於營養保證，母雞接觸日照的情況、實際吃到的飼料和牧草，才是可能影響蛋黃部分成分的重要因素，實際差異也會受品種、季節和牧場管理影響。

雞蛋是民眾每天飲食中重要的營養來源，但市售雞蛋看似差別不大，價格差距卻不少。日前有民眾到全聯購買雞蛋，發現價格從58元到89元款式都有，價差高達30元，引發民眾好奇雞蛋怎麼選？，讓一票婆媽長知識。一名網友日前在Threads發文，表示前陣子本想到全聯買盒雞蛋，卻發現架上不只種類繁多，價格部分也差距極大，常溫雞蛋從58元到89元皆有，疑惑明明都是雞蛋，為什麼價格卻相差30元，讓網友崩潰詢問「有人知道為什麼雞蛋價格差那麼多嗎⋯⋯完全不會選」。問題曝光後，立馬釣出內行人建議，認為挑選除了可以從價格、喜愛品牌著手以外，也可以查看雞蛋編號，將飼養動物的條件也納入考量，「我只選放牧的，對比關在籠裡的、相對人道」、「只買平飼，或是上面標榜雞過的很快樂的廠商」。事實上，過去專門生產放牧雞蛋的「長短樹放牧蛋牧場」解釋，表示「平飼」代表在室內飼養，讓母雞擁有充足的活動空間；「放牧」則象徵母雞擁有室內的環境，及戶外曬太陽及運動空間。不過牧場強調，要了解否真的是友善飼養，據了解，農業部《指定洗選鮮蛋為應登錄溯源資訊之農產品與其應登錄之項目及標示方式》規定，國產洗選蛋蛋殼需噴印溯源內容，於流通和販賣前，需於蛋殼噴印洗選廠（場、室）及來源畜牧場溯源編碼、包裝日期及生產方式代號，以此加強蛋品生產管理與食安溯源。其中第二行為「包裝日期及生產方式代號」，第7碼藉由英文字母代表飼養方式，但噴印編碼不會影響食品安全及營養價值，關鍵則在於牧場防疫管理、洗選衛生與冷鏈保存條件等。至於挑選放牧雞蛋真的比較好嗎？過去大野山牧場說明，大野山牧場進一步說明，戶外空間的價值，是讓母雞有覓食、沙浴、活動和曬太陽的機會，提醒民眾真正該看的，是這顆蛋來自怎樣的牧場，而這座牧場有沒有把這些機會變成每天穩定的飼養管理。