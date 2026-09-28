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生肖鼠「選對方向」翻轉局面！客戶、工作漸有回應

生肖龍9月28日後變強！等待已久的工作可能有進展

生肖羊連假後迎「穩定財運」！工作摩擦少、收入累積

生肖雞迎來成果！工作被看見、收入有望穩定增加

9月28日後4生肖迎轉機！鼠靠選擇、龍靠行動、羊靠穩定、雞靠細節

2026年9月28日（周一）教師節適逢中秋連假最後一天，連假過後也迎來9月底新一波工作節奏，《搜狐網》運勢專欄指出，從9月28日開始，生肖鼠、龍、羊、雞有望迎來「回應變多」的轉變，過去等待已久的合作、工作進展或財運，都可能逐漸出現新消息。以下整理4生肖的事業、財運與生活變化一次看。屬鼠的人前面可能接觸過不少資訊，但真正實現的不多，進入9月28日以後，過去看似雜亂的資訊開始變得有順序，哪個客戶值得繼續聯繫、哪些業務只是浪費時間，慢慢都會看得更清楚。事業方面這種判斷力會特別重要，屬鼠人最大的優勢本來就是反應快，但真正決定結果的是能不能把精力用在正確的地方。財運方面也一樣，管道可能變多，但不代表什麼都做，只要選中一、兩個自己熟悉、能持續的方向，收入比頻繁更換業務更容易穩定。生活方面一些小事情也會逐漸順起來，尤其家庭裡的溝通比前一段時間輕鬆不少。生肖龍從9月28日開始，事業上的「啟動感」比較明顯，之前一直在籌劃、等待的事情，可能終於出現一條能往前走的路，有人會得到明確回覆，有人會接到新的工作，也有人可能重新開啟過去擱置的計畫。屬龍人這個階段最需要控制的是速度，一看到機會，往往容易馬上想著大做，但真正好的局面需要一點一點開拓，先證明這件事情能做，再考慮擴大規模。財運方面和事業變化關聯很緊，只要工作結果變好，收入自然容易提升，但在錢還沒有真正入帳之前，不要提前把未來收益花掉。生肖羊的變化沒有那麼轟轟烈烈，卻特別讓人感到舒服，從9月28日以後，過去那些一直內耗、浪費精力的小問題可能逐漸減少，工作中別人願意配合，家庭裡也少一點摩擦，整個人會感覺沒有以前那麼累。財運方面，屬羊人的「新局面」更多是來自於穩定，固定收入不紊亂、支出更有計畫，再把一些不必要的消費支出壓下來，手裡自然會逐漸有餘裕。事業方面如果從事需要團隊合作、服務客戶的工作，這段時間尤其容易有正面回饋，不需要強行去爭什麼，態度穩定、做事可靠，本身就可能吸引機會。生肖雞從這個階段開始，則會靠著專業和細心打開局面，9月底事情多，越是忙的時候，越能看出誰做事可靠。屬雞人如果能把自己的細膩用在真正重要的地方，很容易得到別人認可。事業方面可能出現新的責任，也可能有人開始主動詢問你的意見。財運方面適合透過穩定工作和減少失誤逐漸增加收入，別小看「少損失」3個字，一年下來，很多人的錢不是沒賺到，而是從各種衝動消費和錯誤決定裡破財，屬雞的人只要做好把關，財富累積會比想像中快。從9月28日開始，生肖鼠靠選擇打開新局，生肖龍靠行動推進變化，生肖羊靠穩定累積福氣，生肖雞靠細節換來成果，4種方式不同，卻都不是靠碰運氣。所謂「之前期待的好結果慢慢有了回應」，關鍵地方就在「慢慢」二字，現實生活過日子不是演短劇，很多事情沒有那麼明顯快速的轉場，也許只是今天收到一點消息、下周談成一件小事，再過一段時間，忽然發現收入更穩了、心裡也沒那麼焦慮了，這樣的變化雖然安靜，卻最為珍貴。