我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人TANK（呂建忠）長期受到先天性心臟病所苦，2024年他在中國完成「心臟肝臟同期聯合移植手術」，一次獲得兩款新器官，不過近期所傳出他的身體出現排斥反應，不僅雙臉腫成月亮臉，還常常咳嗽、雙眼發紅，甚至在中國中秋晚會節目片段還被整段拿掉，為此他日前首次回應身體狀況，表示最近有些感冒，承認健康出問題。本月26日，TANK結束完廈門「第∞回合」巡迴演唱會之後，發文感謝粉絲跟自己一起度過中秋之夜，並且首次回應身體狀況出問題。最近他常常被發現在舞台上咳嗽喘不過去，臉也非常浮腫、左眼充血，許多網友看到畫面紛紛擔心這是「器官移植的排斥反應」，TANK承認最近確實感冒發燒，並且嗓子出問題，「希望沒有辜負大家期待」，透露未來行程並沒有受到影響。TANK自出道以來唱紅許多經典歌曲，代表作包含〈給我你的愛〉、〈三國戀〉、〈專屬天使〉、〈如果我變成回憶〉，但受先天性心臟病困擾，演藝事業被迫中斷。2025年4月，TANK出面證實，自己在2024年11月在中國浙江完成了心肝移植手術，捐贈者是一位腦死的大愛者，他表示未來會帶著這份「借來的勳章」繼續為歌迷歌唱。