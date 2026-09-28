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可以查誰重複看 自己卻能「匿名偷看」

網友憂「花錢折磨自己」 重看限動不一定代表有意思

#instagram #meta #facebook #instagramstories ♬ original sound - suhaadada @suhaadada Instagram is exploiting people’s addiction to digital communication signals like story views to make a few bucks on their Instagram plus subscription. Wouldn’t recommend this to anyone. It’s made me see people I know in real life in a totally different light and I wish I could go back to a time before I tried it!! #tech

Instagram推出全新付費訂閱服務「Instagram Plus」，每月收費3.99美元（約新台幣125元，台灣收費為69元），提供延長限時動態、查看重複觀看次數，甚至「匿名偷看」他人限動等功能。不過新功能曝光後引發隱私及心理健康爭議，不少網友批評，這些功能恐讓使用者更加在意「誰看了我的限動」、「為什麼他又回來看」，甚至助長過度關注他人社群動態的行為。根據紐約郵報報導，Instagram將這項服務定位為讓使用者「更自由表達自己、與朋友建立更深連結，並以全新方式客製化使用體驗」，付費後可解鎖多項一般帳號沒有的功能。其中備受關注的是「Story Rewatch Count」，可顯示限時動態被重複觀看的次數；「Search Viewer Sheet」則讓使用者快速搜尋特定人士是否看過自己的內容。系統甚至會顯示對方首次觀看限動的時間，如果再次觀看，相關資訊也會更新。另一方面，「Story Preview」功能卻允許付費使用者預覽其他人的限時動態，而不會出現在對方的觀看名單上。換句話說，使用者一方面可以獲得更多資訊追蹤自己的觀看者，另一方面又能隱藏自己的瀏覽行為。Instagram Plus也提供更低調的發文選項，例如將內容新增至個人檔案或精選動態時，不讓貼文出現在朋友的動態消息中。其他付費功能還包括延長原本24小時的限時動態顯示時間、提高限動在朋友動態中的排序，以及在私訊中提供更多「表達式回應」，讓朋友能用不同方式互動。然而，最具爭議的仍是觀看者追蹤功能。部分社群使用者認為，Instagram Plus把原本容易讓人焦慮的社群互動進一步數據化，可能讓使用者反覆猜測特定人士觀看自己內容的原因。一名TikTok創作者@suhaadada實際測試Instagram Plus後表示，自己甚至「準備再也不用Instagram」。她特別批評限動重複觀看功能，認為有人回頭看限動，可能單純只是滑得太快、看到感興趣的內容後返回確認，不代表背後具有特殊含義。她認為，系統將「重複觀看」特別標示出來，容易讓使用者賦予這項行為超出實際情況的意義，進而開始在意某個人為什麼頻繁出現在觀看名單前方。部分批評者也質疑，沒有訂閱Instagram Plus的使用者不一定知道誰正在使用付費功能，也未必意識到自己的觀看時間與重複瀏覽行為可能被對方進一步掌握。相關功能因此在社群平台掀起討論，有網友直言，如果付費只是為了更方便「監視暗戀對象或討厭的人」，最後恐怕只是「花3.99美元折磨自己」；也有人擔憂，Meta未來可能持續把更多原本免費的社群功能納入付費方案。