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▲南韓中秋節也有「親戚關切」壓力！（圖／路透社／達志影像）

準備過多祭祖供品：40.8%

節日期間家務分配不均：29.8%

節慶禮金：25.5%

節日送禮過度：23.7%

年薪與收入：26.6%

就業與職涯變動：24.6%

政治與社會議題：24.4%

婚姻狀況與結婚計畫：21.6%

外貌、體重與健康：18.1%

南韓也有中秋節（秋夕），但闔家團圓的背後，同樣藏著不少讓人頭痛的「過節壓力」。《韓國時報》報導，根據最新調查，親戚過度干涉私生活、問太多個人問題，是今年中秋連假最令人反感的事，而被拿來與兄弟姊妹或其他人比較，則是最讓人不想聊的話題。韓國時報指出，研究機構PMI針對2026年中秋假期進行調查，訪問全國1000名20至69歲成年人，結果有48.5%受訪者表示，「親戚過度干涉和詢問涉及個人隱私的問題」，是最令人反感的節日習俗。這項調查於9月11日至14日進行。除了親戚探問私事，受訪者提及頻率較高的反感習俗還包括：值得注意的是，親戚探問私事不只讓人反感，更高居「最迫切需要改變的節慶習俗」榜首，有30.6%受訪者選擇這個選項，顯示這已成為多數人的共同心聲。當被問及最不希望與家人及親戚討論哪些話題時，最多人回答「被拿來與兄弟姊妹或其他人比較」，占27.9%。其他讓人不想多談的話題還包括：調查也發現，不同世代對中秋節壓力的感受明顯不同。20多歲和30多歲的受訪者，較容易因為親戚詢問私人問題而感到不自在；至於40多歲和50多歲的受訪者，則因為要負責準備過節事宜、忙著探親訪友，感受到較大的壓力。