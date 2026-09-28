中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（28）日共3場比賽，中信兄弟今日回到洲際大本營迎戰台鋼雄鷹，力拚重返下半季龍頭，羅戈（Nivaldo Rodriguez）掛帥交手黃子豪；6連勝樂天桃猿回到桃園主場對決統一7-ELEVEn獅，陳克羿強碰郭俊麟；富邦悍將持續在新莊主場交手4連敗味全龍，瑪帝斯（Quinton Martinez）對決鋼龍（Andrew Gagnon）。《NOWnews》整理出9月28日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月28日賽前）：
⚾2026年中職全年戰績表（截至9月28日賽前）：
❗️賽果與戰績走勢：桃猿目前暫居下半季龍頭，領先兄弟半場勝差，若今日桃猿勝、兄弟敗，封王魔術數字將下修至M4；若桃猿敗、兄弟勝，下半季龍頭將換人當。全年戰績方面，獅隊目前暫居第2，領先悍將半場勝差，若今日獅隊敗、悍將勝，全年第2將換人當；若獅隊勝、悍將敗，勝差將拉開至1.5場。
兄弟主場迎戰雄鷹 羅戈掛帥戰黃子豪
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
兄弟目前排名第2，今日推出洋投羅戈先發，本季出賽23場，拿下10勝9敗，防禦率3.30。羅戈本季與雄鷹交手5場，拿下3勝2敗，對戰防禦率2.80。
雄鷹目前排名第6，今日由土投黃子豪掛帥，本季出賽3場，吞下1敗，防禦率8.00。黃子豪本季與兄弟交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率4.15。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
6連勝桃猿交手獅隊 陳克羿對決郭俊麟
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第1，今日推出土投陳克羿先發，本季出賽15場，拿下5勝8敗，防禦率4.26。陳克羿本季與獅隊交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.00。
獅隊目前排名第3，今日由土投郭俊麟掛帥，本季出賽8場，拿下4勝4敗，防禦率4.20。郭俊麟本季與桃猿交手3場，拿下1勝2敗，對戰防禦率6.17。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
4連敗龍隊交手悍將 鋼龍掛帥戰瑪帝斯
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前並列第4，今日推出洋投瑪帝斯先發，本季出賽6場，拿下3勝1敗，防禦率3.03。瑪帝斯本季與龍隊交手2場，拿下2勝，對戰防禦率0.75。
龍隊目前並列第4，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽22場，拿下7勝9敗，防禦率2.25。鋼龍本季與悍將交手3場，吞下2敗，對戰防禦率3.32。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️9/28中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：32度至34度
降雨機率：0%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：30度至32度
降雨機率：0%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：32度至34度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍賽果與戰績走勢
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月28日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|53
|31-22-0
|0.585
|M6
|2
|中信兄弟
|56
|32-24-0
|0.571
|0.5
|3
|統一獅
|55
|29-26-0
|0.527
|3
|4
|味全龍
|54
|24-30-0
|0.444
|7.5
|4
|富邦悍將
|54
|24-30-0
|0.444
|7.5
|6
|台鋼雄鷹
|54
|23-31-0
|0.426
|8.5
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|114
|63-5-0
|0.553
|-
|2
|統一獅
|114
|58-55-1
|0.513
|4.5
|3
|富邦悍將
|114
|58-56-0
|0.509
|5
|4
|樂天桃猿
|113
|55-56-2
|0.495
|6.5
|5
|台鋼雄鷹
|114
|53-60-1
|0.469
|9.5
|6
|中信兄弟
|115
|52-61-2
|0.460
|10.5
兄弟主場迎戰雄鷹 羅戈掛帥戰黃子豪
🟡洲際賽事、開賽時間17：05
兄弟目前排名第2，今日推出洋投羅戈先發，本季出賽23場，拿下10勝9敗，防禦率3.30。羅戈本季與雄鷹交手5場，拿下3勝2敗，對戰防禦率2.80。
雄鷹目前排名第6，今日由土投黃子豪掛帥，本季出賽3場，吞下1敗，防禦率8.00。黃子豪本季與兄弟交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率4.15。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精采台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第1，今日推出土投陳克羿先發，本季出賽15場，拿下5勝8敗，防禦率4.26。陳克羿本季與獅隊交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.00。
獅隊目前排名第3，今日由土投郭俊麟掛帥，本季出賽8場，拿下4勝4敗，防禦率4.20。郭俊麟本季與桃猿交手3場，拿下1勝2敗，對戰防禦率6.17。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
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有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡新莊賽事、開賽時間17：05
悍將目前並列第4，今日推出洋投瑪帝斯先發，本季出賽6場，拿下3勝1敗，防禦率3.03。瑪帝斯本季與龍隊交手2場，拿下2勝，對戰防禦率0.75。
龍隊目前並列第4，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽22場，拿下7勝9敗，防禦率2.25。鋼龍本季與悍將交手3場，吞下2敗，對戰防禦率3.32。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：32度至34度
降雨機率：0%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：30度至32度
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🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。