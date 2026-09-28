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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月28日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 53 31-22-0 0.585 M6 2 中信兄弟 56 32-24-0 0.571 0.5 3 統一獅 55 29-26-0 0.527 3 4 味全龍 54 24-30-0 0.444 7.5 4 富邦悍將 54 24-30-0 0.444 7.5 6 台鋼雄鷹 54 23-31-0 0.426 8.5

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月28日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 114 63-5-0 0.553 - 2 統一獅 114 58-55-1 0.513 4.5 3 富邦悍將 114 58-56-0 0.509 5 4 樂天桃猿 113 55-56-2 0.495 6.5 5 台鋼雄鷹 114 53-60-1 0.469 9.5 6 中信兄弟 115 52-61-2 0.460 10.5

▲台鋼雄鷹作客洲際球場踢館中信兄弟，由黃子豪交手羅戈。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲6連勝的樂天桃猿今日回到桃園主場迎戰統一獅，由陳克羿掛帥對決郭俊麟。（圖／樂天桃猿提供,2026.7.30）

▲富邦悍將今日在主場迎戰味全龍，由洋投瑪帝斯掛帥對決鋼龍。（圖／富邦悍將提供,2026.8.12）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（28）日共3場比賽，中信兄弟今日回到洲際大本營迎戰台鋼雄鷹，力拚重返下半季龍頭，羅戈（Nivaldo Rodriguez）掛帥交手黃子豪；6連勝樂天桃猿回到桃園主場對決統一7-ELEVEn獅，陳克羿強碰郭俊麟；富邦悍將持續在新莊主場交手4連敗味全龍，瑪帝斯（Quinton Martinez）對決鋼龍（Andrew Gagnon）。❗️桃猿目前暫居下半季龍頭，領先兄弟半場勝差，若今日桃猿勝、兄弟敗，封王魔術數字將下修至M4；若桃猿敗、兄弟勝，下半季龍頭將換人當。全年戰績方面，獅隊目前暫居第2，領先悍將半場勝差，若今日獅隊敗、悍將勝，全年第2將換人當；若獅隊勝、悍將敗，勝差將拉開至1.5場。🟡洲際賽事、開賽時間17：05兄弟目前排名第2，今日推出洋投羅戈先發，本季出賽23場，拿下10勝9敗，防禦率3.30。羅戈本季與雄鷹交手5場，拿下3勝2敗，對戰防禦率2.80。雄鷹目前排名第6，今日由土投黃子豪掛帥，本季出賽3場，吞下1敗，防禦率8.00。黃子豪本季與兄弟交手1場，無勝敗紀錄，對戰防禦率4.15。網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網有線電視：緯來電視網MOD：緯來精采台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡桃園賽事、開賽時間17：05桃猿目前排名第1，今日推出土投陳克羿先發，本季出賽15場，拿下5勝8敗，防禦率4.26。陳克羿本季與獅隊交手3場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.00。獅隊目前排名第3，今日由土投郭俊麟掛帥，本季出賽8場，拿下4勝4敗，防禦率4.20。郭俊麟本季與桃猿交手3場，拿下1勝2敗，對戰防禦率6.17。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡新莊賽事、開賽時間17：05悍將目前並列第4，今日推出洋投瑪帝斯先發，本季出賽6場，拿下3勝1敗，防禦率3.03。瑪帝斯本季與龍隊交手2場，拿下2勝，對戰防禦率0.75。龍隊目前並列第4，今日由洋投鋼龍掛帥，本季出賽22場，拿下7勝9敗，防禦率2.25。鋼龍本季與悍將交手3場，吞下2敗，對戰防禦率3.32。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍洲際球場（室外球場）氣溫：32度至34度降雨機率：0%📍桃園球場（室外球場）氣溫：30度至32度降雨機率：0%📍新莊球場（室外球場）氣溫：32度至34度降雨機率：0%