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中華女壘今（28）日在2026名古屋亞運預賽以9：2提前「扣倒」新加坡，收下大會3連勝。此役中華隊變陣由林紀紜擔任先發捕手，她不負眾望單場敲出2支安打、狂掃4分打點，加上隊長沈嘉玟開轟帶動火力，幫助中華隊早早拉開領先，明天將出戰中國隊。中華女壘此役面對新加坡進行陣容調整，先發捕手改由林紀紜擔任，而她也用棒子回應教練團信任。林紀紜全場敲出2支安打，包辦4分打點，是中華隊能提前拉開比分的關鍵人物。除了林紀紜之外，隊長沈嘉玟也以全壘打點燃攻勢，讓中華隊在比賽前段就掌握主導權。葉貴萍、姜婷恩同樣都有雙安演出，中華隊整體打線串聯順暢，持續給新加坡投手群壓力。投手方面，中華隊推出朱怡珊先發，她主投4.2局，被敲2支安打、失2分，整體仍有效壓制新加坡打線。中華隊原本有機會在4局就提前結束比賽，不過新加坡5局上追回2分續命，讓比賽稍微延長。但中華女壘沒有讓比賽再出現變數，5局下再添1分，將比分擴大到7分差，最終以9：2提前結束比賽，收下預賽3連勝。本屆名古屋亞運女壘共有8隊參賽，預賽採單循環賽制，再依排名決定金牌戰與銅牌戰對戰組合，因此每一場比賽都會影響最終獎牌戰席次。中華女壘開賽3連勝固然搶下好開局，但真正考驗才要開始。中華隊明天將出戰中國隊，後續還要面對傳統強敵日本與韓國，若想搶進金牌戰，接下來每一戰都必須維持攻守穩定度。