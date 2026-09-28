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▲中秋連假出遊人潮湧現，日月潭伊達邵碼頭聚集大批遊客。（圖／交通部觀光署提供）

▲中秋連假出遊車潮湧入奮起湖。（圖／交通部觀光署提供）

中秋暨教師節連假玩到第3天，國旅人潮仍沒有退。交通部觀光署統計，9月27日國家風景區加上主題樂園單日仍有50萬1,141人次，其中13處國家風景區遊客人次全數較去年中秋同序日成長，國家風景區總人次年增136.58%，主題樂園則大增158.85%。從山區、海岸、到樂園，連假後半段仍看得到密集出遊人潮。進一步看13處國家風景區，9月27日共吸引42萬293人次，較去年中秋同序日17萬7,652人次增加24萬2,641人次；其中更有10處遊客人次至少是去年同期2倍。參山國家風景區以6萬2,922人次居首，花東縱谷5萬1,796人次、阿里山4萬9,121人次、雲嘉南濱海4萬868人次、日月潭3萬5,999人次緊追在後。除了北觀、參山、西拉雅外，其餘10處成長幅度皆超過100%。主題樂園同樣維持高檔。9月27日全臺主題樂園共8萬848人次，較去年同期3萬1,233人次增加158.85%；義大世界1萬4,288人次、麗寶樂園1萬3,462人次居前，小人國、六福村、劍湖山等也持續吸引家庭客。更值得注意的是，9月27日主題樂園總人次還比前一天7萬8,523人次再增加2,325人，顯示收假前一天家庭客出遊熱度並未明顯降溫。而且這波熱度並不是只有一天。9月26日國家風景區與主題樂園合計50萬8,635人次，9月27日仍有50萬1,141人次，連續兩天站上50萬人次。對照連假首日觀光旅遊人次33萬9,022人次，假期進入第2、3天後，旅遊人流明顯放大。現場畫面也與人潮相互呼應。日月潭伊達邵碼頭與商圈連續兩日湧入旅客；阿里山森林鐵路、奮起湖可見鐵道與山城旅遊人潮；雲嘉南井仔腳瓦盤鹽田傍晚也有旅客一路停留等夕陽，東北角舊草嶺自行車道則有不少親子與騎乘旅客。這波中秋國旅熱，已從連假前的住宿預訂，真正轉成景區、樂園與活動現場的人流。