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出遊變憾事！麗寶「大海嘯」遊客昏迷溺水不治

▲麗寶樂園馬拉灣主打特色之一，便是全台最大人工造浪池「大海嘯」。（圖／麗寶樂園提供）

救生員急做CPR、消防隊火速到場送醫

麗寶樂園證實遊客不治！警方介入調查死因

中秋連假傳出噩耗！台中知名水樂園「麗寶樂園馬拉灣」爆意外命案，一名52歲緬甸籍男性遊客與家人來台旅遊，在熱門造浪池設施「大海嘯」淺水區戲水時，突發不明原因昏迷趴臥水中，經現場救生員急救並緊急送醫後，仍不幸宣告不治。麗寶樂園官方表示，現場救生員第一時間急救並通報119送醫，不過仍救不回該名外國遊客，對此深感遺憾。位於台中市后里區的知名主題樂園「麗寶樂園馬拉灣」，在中秋連假期間吸引大量遊客前來消暑戲水，然而在9月27日下午2時許，園區內極受歡迎的造浪池設施「大海嘯」淺水區，卻驚傳遊客昏迷溺水意外。據了解，該名52歲緬甸籍男子與妻子及家人租車前往樂園遊玩，事發當時，男子正在「大海嘯」淺水區活動，卻突發不明原因失去意識，頭朝下趴臥於淺灘水域中載浮載沉，周邊其他女遊客察覺異狀後，連忙通知園區救生員前往處置。意外發生當下，麗寶樂園救生人員第一時間趕抵現場，立即將男子拉回岸邊展開心肺複甦術急救，並同步通報119請求支援。台中市消防局於9月27日下午2時2分接獲報案後，隨即派遣后里分隊出動救護車1輛、消防人員2名趕赴現場，待救護人員抵達現場時，該名男子身體並無明顯外傷，但已呈現心肺功能停止狀態，火速送往大甲李綜合醫院搶救，最終仍宣告不治。由於事發時正值連假人潮高峰，岸邊不少遊客目擊救生員搶救與擔架抬送過程，Threads上更有其他遊客討論，起初還以為該男子是在「練習閉氣」，未料最後傳來悲報。針對園區發生的意外事故，麗寶樂園官方證實並表示，遊客於馬拉灣大海嘯淺水區發生昏迷後，現場救生人員第一時間即進行緊急搶救並通報119協助送醫，樂園對此深感遺憾，由於詳細事發原因仍待調查，且考量涉及個人與家屬隱私，不便透露更多私人細節。民眾到戶外戲水或玩造浪池時，仍要留意自身身體狀況，若有心血管疾病史，或突然出現頭暈、胸悶等不適，應立即離水休息，避免勉強繼續活動。此外，也要提高警覺防範「無聲溺水」，溺水者不一定會大聲呼救，可能出現直立垂浮、無法發聲、頭部低垂等異常狀況，若發現有人長時間異常滯留水中，應立即通知救生員。進入水域設施時也建議結伴同行，隨時留意家人、朋友的活動狀況。