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▲鳳山一處養生館，凌晨遭歹徒衝入內攻擊，現場多名傷者身上多處受傷，隨即由119救護人員送醫急救。（圖／記者郭凱杰翻攝)

▲ 受傷男子倒臥路旁。（圖／記者郭凱杰翻攝)

▲警方封鎖現場進行勘查，並通知鑑識人員到場採證。(圖/記者郭凱杰翻攝)

高雄市鳳山區保泰路一間歇業養身館今(28)日凌晨2時左右發生一起兇殺案，造成２死１重傷，警方調查後發現，雙方因毒品交易引發債務糾紛，死者為李姓男子及林姓男子，警方表示，4名犯嫌今天均已到案。確認為毒品買賣糾紛起殺機，警方目前偵訊中，將於警訊後依殺人、殺人未遂及毒品罪嫌移送法辦。警方調查發現，童姓兄弟欲向莊姓男子購買5公克依托咪酯俗稱「喪屍煙彈」，所需1萬多元要求賒帳，莊男不同意賒帳，雙方於電話中爆衝突互嗆，約在鳳山區保泰路一間歇業美容坊外談判。莊男3人分持棍棒下樓赴約，童姓兄弟等4人分持當棍前來，雙方當場爆發衝突，李男遭棍棒毆打徒步逃到沿路求援，後因頭部顱骨凹陷，送醫不治；莊男、林男則四肢多處刀傷，經緊急送醫後林男經院方持續搶救後仍傷重不治，於17時04分宣告死亡。經警方現場了解，該處原為養生館，已於8月底停止營業，目前樓上作為分租套房使用。警方封鎖現場進行勘查，並通知鑑識人員到場採證。鳳山分局已組成專案小組，全面調閱沿線監視器、清查涉案人員及車輛，經警方積極查緝，隨即將提童姓兄弟等4人拘提到案，警方目前偵訊中，將於警訊後依殺人、殺人未遂及毒品罪嫌移送法辦。