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▲王冠閎這面金牌不僅粉碎日本主場衛冕企圖，更正式終結中日兩國自2002年釜山亞運以來、長達24年對該項目的鐵血壟斷，讓他正式加冕為新一代「亞洲蝶王」。（圖／中華奧會提供）

▲由李智凱、唐嘉鴻等人領軍的中華男子競技體操隊奪得團體銅牌。（圖／特派記者朱永強攝）

截至9月27日，中華代表團在2026名古屋亞運累計3金、7銀、20銅，金牌數雖不如上屆耀眼，但本屆真正值得注意的，是游泳、田徑、競技體操這3個奧運核心傳統項目同屆都有獎牌進帳。王冠閎男子200公尺蝶式、傅兆玄男子跳高摘金，男子競技體操團體也拿下銅牌，代表中華代表團不只靠少數優勢項目搶牌，而是在國際競爭最激烈的主流項目中找到突破口。中華代表團目前以3金、7銀、20銅暫居獎牌榜第13名，和上屆杭州亞運19金相比，金牌數確實有明顯落差。不過，若只用金牌總數評估本屆表現反而太過粗糙，中華代表團在游泳、田徑、體操3大奧運核心項目都站上頒獎台。這3項運動被視為奧運最具指標性的傳統項目，原因很簡單：參與國家多、訓練體系成熟、人才密度高，也最能反映一個代表團在基礎體能、科學訓練與長期培育上的厚度。相較於部分亞洲區域性項目，游泳、田徑、體操要在亞運奪牌，面對的是中國、日本、韓國等強權的正面競爭，難度完全不同。本屆最具歷史感的一面金牌，來自男子跳高傅兆玄。他在決賽跳過2公尺25摘金，替中華男子田徑隊拿下暌違60年的亞運金牌。這不只是單一選手爆冷，而是田徑這個最古老、最基礎也最殘酷的競技項目中，中華隊久違重新站上亞洲最高點。田徑金牌的價值，在於它很難靠短期投資速成。跳高需要速度、爆發力、技術節奏與心理穩定度，背後更牽涉青訓、訓練場地、運科支援與國際賽經驗。傅兆玄這面金牌之所以重要，是因為它打破了中華男子田徑長期在亞運最高舞台難以登頂的天花板。游泳同樣是奧運大項，也是亞洲競爭最激烈的項目之一。中國、日本、韓國近年在游泳都有世界級選手，中華隊選手要從中突圍並不容易。王冠閎在男子200公尺蝶式摘金，延續他長期在國際賽累積的實力，也證明中華隊游泳不是只有偶發亮點，而是有選手能在亞洲頂層穩定競爭。更重要的是，游泳項目對運科、恢復、肌力、週期化訓練要求極高，能在亞運奪金，代表中華隊在個別菁英選手培育上已能對接國際標準。這面金牌的意義，不只是王冠閎個人突破，更是中華隊游泳項目長期投入的成果。男子競技體操團體銅牌，則是另一個不能低估的訊號。由李智凱、唐嘉鴻、洪源禧、蕭佑然、莊佳龍組成的男子體操隊能在團體項目摘銅，代表中華隊不是只靠單一明星選手，而是已有多名選手能在不同項目分擔壓力。體操團體賽最考驗整體厚度，因為每個失誤都可能被放大，每名選手都要在高壓下完成自己的器械任務。過去中華隊體操常被外界記住的是李智凱鞍馬、唐嘉鴻單槓等個人招牌，但團體銅牌更能說明，中華男子體操已從「單點突破」走向「團隊競爭力」。以亞運金牌300萬元計算，傅兆玄與王冠閎各可再加發150萬元，合計可獲450萬元；男子競技體操團體銅牌原為90萬元，再加發45萬元，合計135萬元。為何「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」特別針對田徑、體操、游泳加碼？依規定，這3項目選手在亞運奪牌，除原有國光獎金外，還可再加發二分之一獎金。由於在最具國際指標性的奧運核心項目奪牌，難度高、示範效果大，因此值得額外鼓勵。本屆中華代表團金牌數或許不如上屆耀眼，但若從體育發展角度來看，游泳、田徑、體操同屆奪牌，代表中華隊在主流競技項目上出現難得突破。這比單純累積獎牌數更值得追蹤，因為它牽涉到未來在奧運、世錦賽與亞運能否持續競爭。