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台北市長蔣萬安留美學歷引起爭議，在立法院網站中，其學歷從原本的S.J.D.（博士學位）被修改為J.D.（職業學位），藍營則反控民進黨新北市長參選人蘇巧慧也曾將英文學歷登記為S.J.D.，中文版為賓州大學「博士候選人」。對此，蘇巧慧今（28）日上午重申，他從擔任立委期間，學歷登載的都是美國賓州大學的法律碩士，也是法學的博士候選人，他從來沒有說過他是博士。李四川競選辦公室發言人吳亮賢今表示，直到今天早上，立法院第九屆立委的英文官網，蘇巧慧仍自稱是賓州大學法學博士「SJD, University of Pennsylvania」，直接打臉蘇巧慧謊言；他提到，蘇巧慧家族涉違利衝法爭議，蘇巧慧兩度扯謊被抓包，到如今已是第三次，「請問巧慧，為什麼又又又要說謊？」對此，蘇巧慧上午赴桃園出席詹姓宗親後援會時回應，很清楚從各項公開的資料看到，他從開始參選一直到當選立委，其各項資料，上面登載的都是美國賓州大學的法律碩士，也是法學博士SJD的候選人，這項資料非常地清楚。「我覺得這個真的也沒有什麼好說的，沒有必要在這裡糾結做文章！」蘇巧慧強調，所有的資料都是公開可查，他從來沒有說過他是博士。由於今天為教師節，李四川陣營則稱，蘇巧慧當時在立法院是投下反對票、不想在教師節來放假。蘇巧慧說，過去不管是在委員會的發言，或者是社群的發文，他從來都沒有反對過增加國定假日，也沒有反對過教師節要放假，他只是認為，在討論國家的節日、紀念日時，應從國家整體的價值、脈絡一起來思考，這樣才有整體感。蘇巧慧提到，這是他們當時在討論法案的狀況，現在回到實質來說，在這段時間，他累積這幾年的經驗，競選期間也多次拜訪教師團體和教師會，並已明確主張：第一，未來教師節的教師禮金要提高為2000元；第二，假日出班出勤都應該要發給加班費；第三，行政減量，一年有感；第四，校園案件要能夠分流來處理。蘇巧慧說，若這幾項能在校園內徹底落實，會是老師真正的靠山和後盾，他會努力和老師們一起建構最好、最安全、對孩子們最友善的校園環境，也讓老師有尊嚴地工作。