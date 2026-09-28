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中華隊今（28）日在名古屋亞運射擊項目再傳捷報，鄭晏晴、田家榛、陳俞如在女子25公尺手槍團體賽合力射出1734分，勇奪銅牌。這也是中華隊繼李孟遠在定向飛靶摘銅後，本屆亞運射擊項目進帳的第2面獎牌。女子25公尺手槍項目分為慢射與快射，本屆由鄭晏晴、田家榛、陳俞如聯手出擊。3人昨天在資格賽首日慢射項目都繳出286分，分居第17名至第19名，團體賽則暫居第4位，仍保有爭牌機會。今天進入快射項目後，第5度參加亞運的42歲名將田家榛發揮出色，最終以583分攀上個人第5名，也順利取得下午決賽資格。鄭晏晴則以580分作收，排名第9，與前8名晉級門票僅一步之遙；陳俞如以571分排名第26，3人合計射出1734分，成功在女子25公尺手槍團體賽摘下銅牌，也替中華隊射擊項目再添一面獎牌。本場另一大焦點是田家榛。42歲的她已是第5度參加亞運，仍在高壓的25公尺手槍資格賽中穩住節奏，靠快射項目拉升排名，以總分583分挺進個人決賽。田家榛過去就是中華隊射擊代表人物之一，本屆不只先幫助團體摘銅，下午還將繼續在個人決賽爭取獎牌。若能再站上頒獎台，將替中華隊射擊項目延續獎牌氣勢。