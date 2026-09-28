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川習國宴邀美AI四大咖 謝金河：美中角力下個主戰場

川普讓AI四巨頭上主桌 謝金河：像是精心陳列籌碼的政治牌局

中國國家主席習近平近日訪美行程落幕，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文，美國總統川普這次邀科技巨擘坐上主桌，包括輝達執行長黃仁勳、蘋果庫克、特斯拉馬斯克及超微執行長蘇姿丰，比較像是精心陳列籌碼的政治牌局，除展現美國的人工智慧（AI）實力，也意味著美中角力的下一個主戰場是AI的科技競賽。謝金河說，習近平訪美大戲落幕，先前媒體放話指稱，中方把台灣問題端上桌，要求美方延遲對台軍售等，不過，擅長交易的川普仍然擺滿精算，最大亮點在9月24日的國宴上。對比今年5月14日川普訪中的國宴，北京的國宴很大桌，因為川普夫人沒有出席，這場國宴坐在主桌的是政治人物，川普偷翻桌上的Menu成最突兀的焦點。這次華府的國宴是小桌，除了兩國元首伉儷，坐在主桌的有蘋果的庫克，特斯拉的馬斯克，還有出身台南的黃仁勳和蘇姿丰夫婦。企業家上國宴主桌，在中國是不可思議的事。謝金河說，這群坐上主桌的科技巨擘，黃仁勳代表5.5兆美元的Nvidia，庫克代表近5兆美元的Apple，馬斯克的Tesla加上Space X是3.5兆美元，蘇姿丰的AMD最近也站上一兆美元。這4大咖代表的是15兆美元市值的企業，大約是全中國深圳加上海股市的總和。川普這次擺譜的是展現美國的AI實力，和上次去北京，臨別美國代表團把所有一次性使用手機，禮物全棄置在機場有同工之妙！這也意味著美中角力的下一個主戰場是AI的科技競賽。至於美國的AI和中國的AI，誰會比較強大？謝金河表示，中國的AI由國家主導，有國家資本當後盾，資源可以無限大，但美國有強大的資本市場，有無限創意的企業家。最重要的是，美國可以容許企業家富可敵國，中國的企業家到富可敵國必定引來災難。最近華為的任正非一度失聯，先前馬雲突然交出經營權，中國的國宴，民營企業家在士，農，工，商，經常排名殿後，企業是國家的，企業會突然暴起，但持續力很難持久。謝金河認為，這次川普邀來黃仁勳，庫克，馬斯克，蘇姿丰，比較像是精心陳列籌碼的政治牌局！