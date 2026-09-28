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▲森脇梨々夏差點跌倒裁判懷裡的瞬間，被日媒爭相報導。（圖／Yahoo jp）

▲森脇梨々夏當過舉牌女郎、賽車女郎，可愛模樣相當受歡迎。（圖／IG@ririka_0508）

日本24歲寫真偶像森脇梨々夏又靠「天然反應」搶走拳擊賽焦點！昨（27）日「井上拓真vs.那須川天心」WBO賽事登場，由有「太過單純偶像」之稱的森脇梨々夏擔任舉牌女郎，沒想到她進入擂台準備舉牌時，一轉身差點與迎面而來的裁判撞個正著，整個人瞬間失去平衡差點跌進對方懷裡，所幸及時閃開、重新站穩，隨後露出尷尬又害羞的笑容繼續工作。不過這短短幾秒鐘的突發插曲被鏡頭完整捕捉，她毫不掩飾的真實反應意外成為賽事另一個話題，相關畫面迅速在日本社群傳開，記者也以「世界第一可愛」來報導森脇梨々夏。當天WBO世界迷你量級暫定拳王爭奪戰第2場比賽由松本流星出賽，比賽開始前，森脇梨々夏先站在擂台繩索旁向觀眾揮手，接著轉身準備移動，完全沒注意到裁判正好走到身後，兩人幾乎正面撞上。森脇嚇得趕緊側身閃避，腳步一度踉蹌，站穩後自己害羞到笑出來，隨即恢復工作狀態，高舉回合牌繞場、完成舉牌女郎的工作，但這毫無預警的「擂台近身戰」反而讓她成了鏡頭焦點，日媒紛紛以「世界第一可愛」報導她。這不是森脇梨々夏第一次因為擔任舉牌女郎受到關注，她在2025年1月井上尚彌世界拳王戰首度站上拳擊擂台，此後陸續受邀參與大型賽事；去年11月井上拓真與那須川天心首度交手時，她同樣擔任舉牌女郎，當時名字甚至一度衝上日本網路搜尋趨勢第1名，熱度意外壓過場上2位主角。這回再度回歸，她除了舉牌，也親自替比賽評分，從原本因外型受到注意，到逐漸熟悉拳擊賽事內容，讓不少人留言大讚「好感度提升」、「真的超可愛」。森脇梨々夏2002年5月8日出生於日本兵庫縣，現年24歲，身高161公分，公開三圍85、59、86公分、C罩杯，高中時期被星探發掘，2020年出演ABEMA戀愛實境節目《戀愛♥週末寄宿家庭》踏入演藝圈，之後轉往寫真、綜藝及賽車活動發展，2023年打進「Miss Magazine 2023」16強，並連續獲選「東京改裝車展2024」、「東京改裝車展2026」形象女孩A-class，2024年至2025年也曾擔任SUPER GT車隊TEAM KUNIMITSU的STANLEY賽車大使。真正讓森脇梨々夏人氣大幅竄升的轉捩點，則是2023年登上YouTube節目《佐久間宣行的NOBROCK TV》，她面對整人企劃時藏不住情緒，反應直接又毫不做作，相關影片近500萬次觀看，也因此被冠上「太過單純的偶像」稱號。如今她不只經營個人YouTube頻道、拍寫真，也加入節目企劃誕生的女子偶像團體DЯAW♡ME並擔任隊長。