我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年名古屋亞運羽球今（28）日展開4強爭霸，女單賽場迎來萬眾矚目的中韓一姐大戰。現役韓國世界球后安洗瑩，僅用40分鐘便以21：5、21：12直落二橫掃中國名將陳雨菲，以「1局未失」的完美戰績挺進女單金牌戰，朝向歷史首位「亞運女單雙冠王」與單季第10冠霸業發起衝刺。現年24歲的安洗瑩近年的統治力已經創下多項女單賽場前所未見的偉業。本屆名古屋亞運他一路過關斬將，從首輪輪空後，連續擊敗哈薩克、斯里蘭卡、泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），再到今日4強完勝陳雨菲，本屆賽事至今「1局未失」，狀態始終居高不下。這場勝利讓安洗瑩自今年亞錦賽奪冠以來豪取恐怖的39連勝，更是他職業生涯第68次挺進個人賽決賽，超越西班牙大滿貫名將馬琳（Carolina Marín）的67次紀錄，獨居羽球女單歷史第一人。回顧安洗瑩本賽季的恐怖數據，他在本場比賽前的國際大賽繳出誇張的54勝1敗成績，先後狂攬馬來西亞公開賽、印度公開賽、亞錦賽女單、亞錦賽女團、優霸盃、新加坡公開賽、印尼公開賽、世錦賽及中國大師賽等9座冠軍金盃。今日面對生涯對戰過31次的宿敵陳雨菲，安洗瑩首局開局便打出9：0的夢幻攻勢，完全封鎖陳雨菲的節奏，以21：5輕鬆拿下首局；次局陳雨菲雖試圖反撲，但面對防守固若金湯且落點刁鑽的安洗瑩，依舊無力回天，最終安洗瑩再以21：12鎖定勝局，收下對戰5連勝。明天登場的女單金牌戰，衛冕冠軍安洗瑩將全力爭取跨季40連勝，並挑戰成為亞運史上首位完成女單連霸的「雙冠王」，同時收下個人本賽季的第10座冠軍獎盃，持續在世界羽壇堆砌屬於他的「安洗瑩障礙」。