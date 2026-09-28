2026年10月1日是今年倒數第2個天赦日，也是今年唯一的秋季天赦日，農曆為八月二十一日。命理專家柯柏成表示，天赦日在傳統民俗被視為適合反省、改過與重新整理的日子，不是「拜一拜就能等著發財」，真正的開運關鍵是先面對問題、補救錯誤，再付諸行動。柯柏成也分享「168枚硬幣煮錢水」等開運方式，提醒民眾把握10月1日天赦日整理財務、化解舊結。
2026年10月1日天赦日！今年唯一「秋季天赦日」別錯過
柯柏成表示，2026年10月1日、農曆八月二十一日，是今年第5個、倒數第2個天赦日，這一天為「戊申日」，天赦日條件對應四季分別為「春戊寅、夏甲午、秋戊申、冬甲子」，因此10月1日也是今年唯一的秋季天赦日。
「什麼叫天赦？」柯柏成解釋，簡單來說，就是「上天給人一次重新整理、改過自新的機會」。
不過，他也提醒，天赦日最大的誤解就是以為可以等待「上天發紅包」，或認為做錯事情只要拜一拜就能全部算了，「真正的天赦，是先承認問題，允許自己不完美，再把該補救的事情做好。」
天赦日怎麼拜？上午拜天公、在家也能簡單祈求
至於天赦日怎麼拜，柯柏成表示，上午可以到供奉玉皇上帝的天公廟參拜；如果不方便出門，也可以在家中陽台或窗邊準備3杯清水或清茶、3或5樣水果，向上天誠心稟告。
祈求時則建議「先懺悔，再說願望」，並可簡單誠心稟告：「今日適逢天赦吉日，誠心反省過去因無明、急躁與疏忽所犯的錯誤。從今日起，願意知過、改過、補過。所求之事若合乎正道、不損害他人，懇請上天慈悲護佑，使障礙漸消、善緣增長。」
天赦日「168枚硬幣煮錢水」怎麼做？重點不是168元
除了參拜祈福，柯柏成也分享天赦日可以做「168枚硬幣煮錢水」，他特別提醒，是168「枚」硬幣，不是168元。
為什麼是168枚？柯柏成表示，168取「一路發」的諧音，硬幣面額不必相同，也可以放入不同國家的硬幣，象徵四方來財。
做法則分成6個步驟：
1、準備168枚硬幣，先用清水洗乾淨。
2、硬幣放入專用鍋中，加入足以淹過硬幣的清水。
3、開火將水煮滾，水開始沸騰時，象徵把停滯的財氣煮活，讓金流重新轉動。
4、煮水時打開廚房與室內的門，讓水蒸氣自然散入家中，但不需要端著滾燙的鍋子到處走，安全最重要。
5、關火冷卻後擦乾硬幣，再收進聚寶盆或乾淨容器，放在乾淨明亮、不經常走動的位置。
6、煮過硬幣的水不要飲用，完全冷卻後可以拿去澆花；若想準備可以飲用的「福水」，則應另外煮一壺沒有接觸硬幣的乾淨飲用水。
只煮168枚硬幣就能發財？命理師：真正開運是「讓錢流動」
柯柏成也強調，單純把168枚硬幣丟進鍋裡，當然不代表就能發財，「上一期天赦日留下的銅板就可以捐出去，讓善的循環產生正向動力。」
他建議，天赦日除了進行民俗儀式，也可以實際整理生活與財務，例如整理帳單、取消沒有使用的訂閱、存入第一筆儲蓄、聯絡一位客戶，或把拖了很久的企畫正式送出去，「這才是真正的開運。」
天赦日4件事別忘了！茹素、不殺生、少爭吵、多行善
柯柏成表示，天赦日也可以配合「上天有好生之德」，盡量茹素、不殺生、不爭吵、不說傷人的話；如果有能力，也可以捐款、助人、供養三寶，為自己種下一點福田。
他也提醒，「開運從來不是煮完一鍋水，坐著等錢自己來」，那鍋沸騰的錢水真正提醒的是「錢要流動，承諾要兌現，錯誤要修正」，而「人願意行動，運才會開始轉」。把握10月1日天赦日，赦過去所造諸惡業、解開舊結，也讓自己的財庫重新穩定起來。
資料來源：命理專家柯柏成
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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柯柏成表示，2026年10月1日、農曆八月二十一日，是今年第5個、倒數第2個天赦日，這一天為「戊申日」，天赦日條件對應四季分別為「春戊寅、夏甲午、秋戊申、冬甲子」，因此10月1日也是今年唯一的秋季天赦日。
「什麼叫天赦？」柯柏成解釋，簡單來說，就是「上天給人一次重新整理、改過自新的機會」。
不過，他也提醒，天赦日最大的誤解就是以為可以等待「上天發紅包」，或認為做錯事情只要拜一拜就能全部算了，「真正的天赦，是先承認問題，允許自己不完美，再把該補救的事情做好。」
至於天赦日怎麼拜，柯柏成表示，上午可以到供奉玉皇上帝的天公廟參拜；如果不方便出門，也可以在家中陽台或窗邊準備3杯清水或清茶、3或5樣水果，向上天誠心稟告。
祈求時則建議「先懺悔，再說願望」，並可簡單誠心稟告：「今日適逢天赦吉日，誠心反省過去因無明、急躁與疏忽所犯的錯誤。從今日起，願意知過、改過、補過。所求之事若合乎正道、不損害他人，懇請上天慈悲護佑，使障礙漸消、善緣增長。」
天赦日「168枚硬幣煮錢水」怎麼做？重點不是168元
除了參拜祈福，柯柏成也分享天赦日可以做「168枚硬幣煮錢水」，他特別提醒，是168「枚」硬幣，不是168元。
為什麼是168枚？柯柏成表示，168取「一路發」的諧音，硬幣面額不必相同，也可以放入不同國家的硬幣，象徵四方來財。
做法則分成6個步驟：
1、準備168枚硬幣，先用清水洗乾淨。
2、硬幣放入專用鍋中，加入足以淹過硬幣的清水。
3、開火將水煮滾，水開始沸騰時，象徵把停滯的財氣煮活，讓金流重新轉動。
4、煮水時打開廚房與室內的門，讓水蒸氣自然散入家中，但不需要端著滾燙的鍋子到處走，安全最重要。
5、關火冷卻後擦乾硬幣，再收進聚寶盆或乾淨容器，放在乾淨明亮、不經常走動的位置。
6、煮過硬幣的水不要飲用，完全冷卻後可以拿去澆花；若想準備可以飲用的「福水」，則應另外煮一壺沒有接觸硬幣的乾淨飲用水。
只煮168枚硬幣就能發財？命理師：真正開運是「讓錢流動」
柯柏成也強調，單純把168枚硬幣丟進鍋裡，當然不代表就能發財，「上一期天赦日留下的銅板就可以捐出去，讓善的循環產生正向動力。」
他建議，天赦日除了進行民俗儀式，也可以實際整理生活與財務，例如整理帳單、取消沒有使用的訂閱、存入第一筆儲蓄、聯絡一位客戶，或把拖了很久的企畫正式送出去，「這才是真正的開運。」
天赦日4件事別忘了！茹素、不殺生、少爭吵、多行善
柯柏成表示，天赦日也可以配合「上天有好生之德」，盡量茹素、不殺生、不爭吵、不說傷人的話；如果有能力，也可以捐款、助人、供養三寶，為自己種下一點福田。
他也提醒，「開運從來不是煮完一鍋水，坐著等錢自己來」，那鍋沸騰的錢水真正提醒的是「錢要流動，承諾要兌現，錯誤要修正」，而「人願意行動，運才會開始轉」。把握10月1日天赦日，赦過去所造諸惡業、解開舊結，也讓自己的財庫重新穩定起來。
資料來源：命理專家柯柏成
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。