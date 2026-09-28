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▲林昀儒（右3）今年是中華隊男子桌球隊中的「老大哥」，他笑說自己比完賽最想吃鰻魚飯。（圖／記者林子翔攝）

▲林昀儒的IG美食帳號有2萬人追蹤。（圖／林昀儒美食IG@mickey__lin_food ）

生日：2001年8月17日（現年25歲）

綽號：小林同學、國民金孫

家鄉：台灣宜蘭縣員山鄉

持拍習慣：左手橫拍進攻

世界排名：男子單打世界第 6 名

重點戰績（奧運與亞運）：

奧運會

2020東京奧運：混合雙打銅牌（與鄭怡靜搭檔）

2020東京奧運：男子單打第4 名

亞運

2026名古屋亞運：男子團體銅牌

2023杭州亞運：男子雙打銅牌（與莊智淵搭檔）、男子團體銅牌

2018雅加達亞運：男子團體銅牌

「桌球金孫」林昀儒今（28）日將繼續出戰第20屆愛知·名古屋亞運，與中國選手林詩棟展開男子單打4強準決賽，有望挺進晚間的金牌戰。而林昀儒在場上拚命時表情嚴肅，私下則是不折不扣的可愛吃貨；他為了記錄美食，還特地另開了一個IG帳號，更曾與連鎖餐廳合作推出菜餚，其中就包含他最愛的阿嬤手路菜「炒四季豆」。林昀儒成為桌球國手後，經常到世界各地比賽，他除了訓練以外，也會把握時間到處品嘗美食。今年亞運在日本舉辦，他日前在送機儀式上被問到「比完賽最想做什麼」時，就毫不猶豫回答最想去吃鰻魚飯。林昀儒甚至已經做好功課，有自己的口袋清單，吃貨本性嶄露無遺。而他為了記錄自己吃了哪些美食，2年前還悄悄開了一個IG帳號，名為「mickey__lin_food」，諧音「米奇林」，目前已上傳了109篇貼文，共有2萬粉絲追蹤。上個月他才分享自己到台北萬豪酒店吃日式料理「Kouma」的照片，引來大批粉絲留言，「一口氣放20張！看來今天一樣吃得很開心，昀儒吃飽飽，比賽加油喔」、「在哪裡都不會虧待自己胃口的昀儒」、「看起來超好吃」。林昀儒去年更斜槓當料理總監，和餐飲集團合作推出4道他最愛的家鄉菜，其中一道菜餚名為「金孫四季豆」，林昀儒就透露，這是「阿嬤的味道」，以前比完賽回台灣，阿嬤經常炒給他吃。另一道料理則是「海鮮蒸蛋」，他曾在海外吃了媽媽做的蒸蛋後拿到冠軍，因此蒸蛋成了他的幸運料理。