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第1名 ：巴西「落葉球宗師」儒尼尼奧（Juninho Pernambucano）—— 77球





：巴西「落葉球宗師」儒尼尼奧（Juninho Pernambucano）—— 第2名 ：阿根廷球王 梅西（Lionel Messi）—— 76球





：阿根廷球王 梅西（Lionel Messi）—— 第3名：巴西球王 比利（Pelé）—— 70球





39歲梅西（Lionel Messi）又踢出神仙球！邁阿密國際在美職聯客場挑戰哥倫布機員，梅西第33分鐘從幾乎不可能直接射門的小角度位置轟進自由球，幫助球隊一度追成1：1。這是梅西生涯第76顆直接自由球，距離巴西名宿儒尼尼奧（Juninho Pernambucano）保持的77球紀錄只差1球。回顧整場比賽進程，客場作戰的邁阿密國際在開局階段陷入被動，第27分鐘因防守禁區犯規被判罰12碼罰球，遭哥倫布機員率先打破僵局，以0：1落後。戰局轉折出現在第33分鐘，邁阿密在前場右路獲得前場自由球機會。該罰球點緊鄰禁區右側邊線與底線交會處，進攻角度極度狹窄，在常規戰術理解中，此位置幾乎百分之百會被用作起球傳中至禁區中路搶點，防守方與門將亦全面佈防禁區高空球。然而，梅西展現了超凡的球場視野與腳法自信。他並未選擇高球傳中，甚至沒有過長距離的助跑蓄力，僅以左腳內側精準兜出極高轉速與弧度的大弧線球；皮球越過前點防守人牆上方後以驚人的下墜軌跡（Topspin），精準鑽入球門遠端左上死角。哥倫布機員門將舒爾特（Patrick Schulte）儘管反應迅速並飛身撲救，仍鞭長莫及，眼睜睜看著皮球擦著立柱內側破網，邁阿密憑藉這顆神仙球將比分追成1：1平手。根據世界體育數據庫與各大外媒最新統計，這記進球是梅西職業生涯各項賽事（俱樂部與國家隊）合計攻入的第76顆直接自由球。在世界足壇主流公認的直接自由球進球榜中，梅西持續穩步推進其歷史排名：儘管部分區域性南美機構在統計早期聯賽數據時，偶會將卡里奧卡（Marcelinho Carioca）納入不同排位爭議，但在當代主流國際足壇與權威數據採計中，儒尼尼奧的77球長年被視為最高殿堂的黃金天花板。梅西如今以76球緊咬在後，距離追平這項高懸多年的歷史紀錄僅差最後1球，距離登頂甚至超越更僅有一步之遙。他在美職聯上一輪迎戰聖地牙哥的比賽中，便曾上演過直接任意球破門；如今面對哥倫布機員再度轟出底線死角神仙球，達成的罕見成就，梅西生涯正式比賽的若將時間軸拉寬至近一個月，梅西的進攻狀態更是全面升溫。在8月底邁阿密國際迎戰蒙特婁一役中，梅西單場上演在美職聯的首次「大四喜（單場狂轟4球）」，並在全場傷停補時階段同樣踢進一記精彩絕倫的任意球，率隊以7：1血洗對手。雖然梅西的世界波一度點燃客隊反撲氣勢，但邁阿密國際在防守端的專注度未能維持到最後一刻。哥倫布機員在比賽進入傷停補時階段發動致命突襲完成絕殺，終場邁阿密以1：2飲恨吞敗，未能將積分帶走。