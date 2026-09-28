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今（28）日為中秋節及教師節連續假期收假日，交通部高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為31.7百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，不過，上午國道有3起小客車追撞事故，一度造成後方車流回堵，下午仍有11路段易塞車，建議用路人透過高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。高公局指出，今日上午國道壅塞路段主要為國1北向新竹-湖口服務區、國5北向宜蘭-坪林路段，其餘路段均能維持行車大致順暢。不過，今日上午國道有3起事故造成回堵，包括上午6時在國2東向7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內2線車道，於上午6時31分排除，造成後方車流回堵2公里。另外，上午10時23分於國1北向243.4公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時44分排除，造成後方車流回堵1公里；上午10時20分於國1北向87.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內2車道，於上午10時55分排除，造成後方車流回堵5公里。高公局也預判，今日下午重點壅塞路段包括國1北向西螺-彰化、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。同時，高公局與公路局攜手合作，成立「公路聯合疏運中心」，共同監控連假路況並即時協調應變，同時高公局於今日的國道路況預報(即時交通狀況、路況預測、管制措施、行車建議事項等)外，增加宣導省道及快速公路疏導訊息，包括管制措施、壅塞預測、國道客運優惠措施等，跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全。