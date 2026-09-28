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李四川喊話別雙標

蘇巧慧再澄清：從來沒說過自己是博士

台北市長蔣萬安近日被爆出在立法院官網的立委介紹頁面，英文簡歷中的「SJD」（法學博士）改成「JD」（法律博士）引發討論。而民進黨新北市長參選人蘇巧慧的英文學歷也面臨同樣的問題，對此，蘇巧慧強調她從未自稱博士，都是清楚載明美國賓州大學法律博士「候選人」。但英文官網上的學歷卻是寫「SJD」法學博士學位，遭質疑根本在說謊。對此，國民黨新北市長參選人李四川今（28）日出席活動時表示，我不是當事人，可能要由蘇巧慧委員好好說明。李四川說，游錫堃院長也講說，立法委員的學歷，都是立委自己寫，立法院才去公布。這幾天民進黨一直攻擊蔣萬安市長的學歷，他希望民進黨不要雙標，對於蘇巧慧，每個人一聲不吭。但他不是當事人，可能要由蘇巧慧委員好好說明，為什麼學歷上會這樣子寫？李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，直至早上立法院第九屆立委的英文官網，蘇巧慧仍自稱是賓州大學法學博士「SJD, University of Pennsylvania」。前立法院長游錫堃說關於立委學歷，立委怎麼寫，「立法院就怎麼登」，若依照游的說法，那代表第九屆英文官網的履歷，也就是蘇巧慧自己填寫，才會憑空出現蘇巧慧從未擁有的賓州大學博士學歷，「蘇巧慧已成游錫堃認證謊報學歷的假博士」。面對質疑，蘇巧慧再度澄清強調，她從開始參選一直到當選立委，各項資料，上面登載的都是我是美國賓州大學的法律碩士，也是法學博士SJD的候選人，這項資料非常地清楚。因此，這個真的也沒有什麼好說的，「沒有必要在這裡糾結做文章，因為所有的資料都是公開可查，我從來沒有說過自己是博士。」