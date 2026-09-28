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▲「高雄捍衛隊」小港區明孝里長林浤澤，也多日以其年輕活力形象，「跨區相挺」鳳山綠營最年輕的議員選將林智鴻。(圖／市議員林智鴻提供)

高雄市議員林智鴻自7日至今（28）日約三週，近日在選區「騎Youbike」掃街拜票，騎行選區內過半38里，里程數更超過百公里，用透過低碳環保的腳踏車隊，循垃圾車路線「小黃單車，追大黃垃圾車」，向沿街倒垃圾民眾拜票，廣受各界好評，不僅選區內、甚至其他區里長來林志鴻一同拜票。林智鴻表示，初選期間的腳踏車隊掃街，成功挺進宣傳車難以進入的巷弄，許多民眾和他說「住那麼久，第一次看到有議員參選車隊進來」，又因腳踏車騎行視角，與民眾視線齊平，完全不同於戰車上「居高臨下」的距離感，獲得各界好評；大選期間，他依然在議會質詢、民進黨中常會議之外，選擇用Youbike掃街，用最貼近民眾的視角，爭取支持。據了解，9月陪同林智鴻騎行拜票的里長，包含鎮北里長趙志成、忠誠里長陳永壽、文山里長黃惠玲、鳳東里長蔡瑋寧、新武里長黃龍秋、國光里長呂岳霖、福祥里長施聖俊、福誠里長許德發、龍成里長張芳瑋、南成里長楊居財等多名里長，甚至「高雄捍衛隊」小港區明孝里長林浤澤，也多日以其年輕活力形象，「跨區相挺」鳳山綠營最年輕的議員選將林智鴻。林智鴻非常感謝這群基層最強服務者，陪他一起騎行，響應低碳選舉，從最北的赤山、牛稠埔，到最南的五甲、88生活圈都有他們的陪伴；他強調，選舉可以無需過度複雜，用每位通勤族都會用到的Youbike，不僅省錢、減碳，更貼近民眾生活，此外還能第一時間接收民眾陳情，或對基層建設能有第一手的觀察「一看到問題就馬上撥電話處理」，這也是單車掃街的另一種好處。