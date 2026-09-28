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▲潔潔在每次的表演中挑戰自己。（圖／經紀人提供）

▲潔潔倒掛敲鼓。（圖／經紀人提供）

富邦啦啦隊女神潔潔26日在賽後帶來高難度特技演出，邊跳邊唱〈孤勇者〉，開場就拋飛三米高空擊鼓，畫面張力十足，還有「人體101」三層高塔，最後轉身倒下宛如大怒神自由落體，下方舞者完美拋接，讓全場驚呼聲連連。潔潔在表演中倒立擊鼓，被拋飛三米高空，瞬間把氣氛炒熱，終場還站在高如「人體101高塔」上演唱，隨後轉身倒下猶如大怒神自由落體，並由下方舞者們接住，看得全場觀眾緊張驚呼，過程中驚險橋段不斷、最終站上人體金字塔頂端揮舞富邦悍將球隊大旗，以歌詞致敬「球迷們才是黑暗中的英雄」，讓場邊熱血沸騰。潔潔本次的演出除了自我挑戰之外，並動員了24位舞者及特技人員，堪稱本土啦啦隊演出最高規格，父親藍波老師因工作無法親臨現場，彩排中多次視訊為女兒加油打氣，全程觀看轉播直至演出結束才終於放心，藍波老師表示，「無法到場觀看心裡比平時會更擔心，螢幕裡潔潔每做一個特技動作，我的手心就冒汗一次，這也算是一種父女連心的感覺吧。」演出結束後在社群平台上引起熱烈迴響，球迷高喊，「每一次都覺得是極限，卻一次又一次的超越！」、「只有潔潔可以超越潔潔」、「潔潔每次的表演都是用WOW開始，用淚水結束」。