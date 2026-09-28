《無職轉生 ～到了異世界就拿出真本事～》第3季第1部分，近日第14話「覺悟」播出後，沉重劇情引發熱議，乘著熱潮，官方今（28）日也宣布第3季第2部分將於2027年播出，不過目前尚未公開確切播出月份與日期，據官方釋出第2部分預告片，龍神奧爾斯帝德聲優津田健次郎將重新錄製台詞，搭配奧爾斯帝德畫面登場，推進後續劇情。
《無職轉生 ～到了異世界就拿出真本事～》第3季自今年7月4日開播，第1部分共14話，劇情聚焦魯迪烏斯與家人逐漸建立新生活，同時也埋下「人神」與未來自己的重要伏筆，最新集數停在第14話「覺悟」。
隨著第2部分確定製作，官方同步公開最新預告影片，最受矚目的角色莫過於龍神奧爾斯帝德，官方這次更特別安排津田健次郎重新錄製全新台詞，搭配角色畫面公開，至於魯迪烏斯接下來將面對什麼樣的局面，就留待第2部分正式播出揭曉。
《無職轉生》改編自理不盡的孫之手原作小說，2021年推出第1季，2023年至2024年播出第2季，2026年則迎來第3季。第3季第1部分目前已播完14話，第2部分確定2027年推出，但詳細播出時間仍待官方後續公布，製作團隊則維持由Studio Bind負責動畫製作。
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《無職轉生》改編自理不盡的孫之手原作小說，2021年推出第1季，2023年至2024年播出第2季，2026年則迎來第3季。第3季第1部分目前已播完14話，第2部分確定2027年推出，但詳細播出時間仍待官方後續公布，製作團隊則維持由Studio Bind負責動畫製作。