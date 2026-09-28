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香港歌手李克勤日前到內蒙古參加《紀元回聲》演唱會，不過因為天候狀況不佳使得他延誤超過2小時，等待藝人上場期間，主辦方緊急找了原本買票進場看演出的草根歌手侯浪救場，他在沒有彩排、沒有提詞機的狀況下，直接面對3萬名觀眾連唱20首歌，成為全場最大亮點。根據陸媒《九派新聞》報導，李克勤當天其實早上六點就出門，但因為飛機被迫轉降在太原機場，主辦準備的接駁車居然又在半路沒電，使他只能緊急改搭計程車，最後他在凌晨才順利趕到會場，花了18小時。李克勤無法抵達會場，總不能讓現場3萬名觀眾乾等，主辦方只好緊急找能夠上台救場的人，最後鎖定原本買票進場看演出的當地歌手侯浪，他不僅沒有準備，甚至沒有提詞機，就這樣被導演給找上台了。雖然沒有任何彩排，他仍面對3萬人嗨唱20首歌，獨自撐起舞台，把原本冷掉的現場重新活絡了起來，事後侯浪受訪時回應，當時根本顧不了緊張，只想盡量把事情做好。直到凌晨0時30分，李克勤才抵達舞台，面對守候多時的3萬名觀眾，他一上台便連續說了六、七次「對不起」，並深深鞠躬致歉，開始演唱後他也沒有隨意結束，原本只唱4首歌的他，特別加碼唱了6首，活動直到深夜一點多才結束。演出結束後，李克勤也特別向侯浪道謝，更在後台擁抱，侯浪表示，能和偶像同台已經是莫大的榮幸，沒想到對方還向他說「很感謝」，讓他相當感動。