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選戰剩50幾天 盧秀燕喊話：不能鬆懈

台北市長參選人沈伯洋的「洋流」昨天吹到台中，成功拉抬何欣純的「欣潮」，綠營氣勢大振。國民黨籍台中市長盧秀燕今天公開喊話，根據近期各系統民調及選情資料綜整，台北市長蔣萬安、台中市長候選人江啟臣的選情相當穩定，兩人目前都維持兩位數以上領先，「都會高票順利當選」。盧秀燕今（28）日上午與立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣同台，為北屯區市議員候選人吳宗學、西屯區市議員楊大鋐競選總部成立大會站台。盧秀燕受訪時表示，自己參選過9次、也輔選過無數場選舉，她稱「30年來，我對政治有一點看法」。盧秀燕表示，這段時間她持續解讀各系統民調、收集各地選情，綜合各種資料後，她認為台北的蔣萬安、台中的江啟臣，目前選情狀況都相當穩定，且都有兩位數以上的領先，「他們都會高票順利當選」。盧秀燕強調，距離選舉只剩50幾天，「我們要繼續保持選情穩定領先的幅度」，絕對不能因此鬆懈，「我們要繼續加油」。她也以自身參選及輔選經驗，向藍營支持者喊話，選戰最後階段仍須穩住步調、持續催票。