我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王宥忻（右）20歲就投入房地產研究、曾具代銷背景且創下半小時成交40戶的紀錄。（圖／IPAPA提供）

女星王宥忻創立的二手公益店日前迎來一份極具意義的珍貴捐贈、知名藝術家偉東的雕塑作品《逆風飛翔》。除了做公益，她20歲就投入房地產研究，海外投資版圖已橫跨東京、沖繩、杜拜與泰國等地，近期王宥忻更飛往馬來西亞吉隆坡雙子星大樓旁驗收已完工整整三年的房屋，分析當地市中心房價僅約台北的3至6折，長租投報率達4%至5%。王宥忻20歲就投入房地產研究、曾具代銷背景且創下半小時成交40戶的紀錄，海外投資版圖更橫跨東京、沖繩、杜拜與泰國，近期她更飛往馬來西亞吉隆坡雙子星大樓旁驗收已完工整整三年的房屋。王宥忻分析，馬來西亞市中心房價僅約台北的3至6折，長租投報率達4%至5%，極具資產配置吸引力。王宥忻創立二手公益店之後，日前收穫一份極具意義的珍貴捐贈，是知名藝術家偉東的雕塑作品《逆風飛翔》，由一名走出人生低潮的收藏家捐出，並於店內義賣，盼將跨越逆境的勇氣傳遞給下一位有緣人。《逆風飛翔》作品雕塑了一隻會飛的鹿背著一名小女孩，象徵無論面對多大挑戰都能勇敢騰飛。捐贈者透露，過去在經歷離婚打擊與人生最低潮時，正是這尊作品陪伴她度過艱難歲月，如今經過多年的學習與內在成長，她察覺自己「內心的小女孩已經長大」，因此決定捐給王宥忻的二手公益店，將這份力量延續下去。王宥忻18歲曾破產、一無所有，重新站起來的她，20幾歲便主動登門拜訪各行業大老闆，把別人的成功經驗一條一條拆解、內化，29歲搭上電商浪潮，9個月就賺進1億，成為命運的轉折點，之後也投入房地產，曾透露與老公在全球累積近30間房產。