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24萬人口剩約2千人 居民一天只剩一餐

烏軍空投4噸物資 俄烏互控對方阻礙救援

烏外長聯大示警「人道災難」 要求立即撤離平民

俄烏戰爭持續延燒，俄羅斯佔領的烏克蘭南部城市奧萊什基（Oleshky）爆發嚴重人道危機。當地及周邊村莊據報仍有約2000名平民受困，其中包括約50名兒童，糧食供應幾乎完全中斷，有居民透露已經一天只能吃一餐，甚至有人從戰前110公斤暴瘦至67公斤。烏克蘭赫松當局週末出動大型無人機，向當地約100個地點空投約4噸食物、飲用水及醫療用品，但有多少物資真正送到居民手中仍不清楚。根據衛報報導，奧萊什基位於第聶伯河（Dnipro River）左岸，與烏克蘭控制的赫松市隔河相望，目前處於俄軍佔領之下。熟悉當地情況的烏克蘭人士形容，如今的奧萊什基已成為「人間地獄」。一名等待撤離的女子透過手機訊息表示，「我們在奧萊什基，根本出不去。我們正在挨餓……現在我真的完全沒有東西可以吃。」她透露，自己戰前體重約110公斤，如今只剩67公斤，「一開始我還很高興自己瘦了，但現在才發現，如果沒有適當、富含蛋白質的食物，我會死。」她居住的房屋也已遭摧毀焚毀，只能感嘆「我們還活著」。奧萊什基戰前約有2.4萬名居民。報導指出，直到今年5月以前，仍有少量食物能夠運入，但隨著俄軍擴大雷區並加強無人機活動，補給管道逐漸完全中斷。居民傳出的訊息顯示，部分人每天只能吃一餐，用公寓花台種出的櫛瓜煮成沒有馬鈴薯的湯，有時再加入自行採集的可食用野草馬齒莧充飢。另一名居民今年夏季初便警告，「所有東西都快用完了，到了8月情況就會變得非常危急，秋天來了我們肯定會死。我現在已經像是在慢慢死去，每一天都更加虛弱。」除了糧食短缺，當地電力等基礎設施也幾乎停擺，沒有自動提款機，也缺乏現金流通。烏克蘭奧萊什基軍事行政部門負責人哈薩年科（Tetiana Hasanenko）表示，當地居民戰前原本能靠菜園種植大量農作物，甚至外銷至克里米亞及赫松，如今連供自己食用都辦不到。部分居民甚至開始挖掘遭泥沙掩埋的地窖，希望找到過去儲存的罐裝蔬菜、醃漬品及肉類罐頭。但有一名74歲老翁在挖掘時，只因拒絕讓俄軍士兵進入地窖，遭殘忍殺害。哈薩年科表示，這座擁有近千年歷史的古城，過去從未經歷過如此可怕的狀況，如今的人們活在煉獄之中，不僅是醫院的地下室有遺體，整個城市遍布屍體，且因為無人機隨時在天上盤旋，根本沒人敢去收屍，「遺體就這樣躺在那裡，任由野狗啃食。」面對糧食危機，赫松軍事當局週末展開迄今規模最大的一次空投行動，利用大型無人機將約4噸食物、飲用水及醫療物資送往奧萊什基及周邊地區，共設定約100個物資投放點。不過，烏方表示，目前無法確定究竟有多少物資成功送到平民手中，並指控部分援助物資遭俄軍攔截。烏克蘭官員還宣稱，過去利用無人機運送的食物曾遭俄軍取走，至少一名原定接收物資的居民甚至遭到逮捕。相關說法目前難以獨立核實。俄烏雙方也互相指責對方阻撓人道救援。9月1日，一支準備前往奧萊什基的食品車隊遭到攻擊，莫斯科指控烏軍發動攻擊，基輔則反控俄軍所為。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）本月承認奧萊什基正面臨「危急情勢」，但反過來指責烏克蘭軍隊阻止人道物資送往居民手中。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）日前也在紐約聯合國大會期間提出奧萊什基的人道危機，要求立即撤離當地居民。西比哈指控俄羅斯刻意讓當地生活變得無法維持，並阻礙平民撤離；俄方則否認應為援助中斷負全部責任。赫松軍事首長普羅庫丁（Oleksandr Prokudin）則表示，俄羅斯身為佔領方，有義務確保平民取得食物、藥品及基本醫療與衛生條件；若自身資源不足，也應允許國際組織或其他國家展開人道行動。烏克蘭官員更指控，俄軍遲遲未讓剩餘平民全面撤離，是擔憂烏軍可能從赫松方向反攻，因此刻意讓平民留在當地充當「人肉盾牌」。俄方目前未對這項具體指控作出回應，相關情況也難以獨立查證。在戰火、地雷與無人機威脅下，奧萊什基居民能夠取得的食物持續減少。一名居民傳出的訊息只有短短一句：「所有補給都快耗盡了。」