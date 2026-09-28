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AirPods自訂EQ是什麼？低、中、高頻都能自己調

▲升級iOS 27後，支援機型可進一步使用自訂EQ功能，依個人喜好調整低、中、高頻表現。（圖／記者周淑萍攝）

哪些AirPods能用自訂EQ？

AirPods自訂EQ設定路徑一次看

▲iOS 27新增AirPods「自訂等化器」，可手動調整低、中、高3個頻段，使用者也能透過播放鍵即時試聽調整後的效果，不滿意還可一鍵重置。（圖／手機截圖）

蘋果AirPods耳機終於可以自己調音，Apple在iOS 27加入全新的「自訂等化器（Custom EQ」功能，如果覺得蘋果耳機沒有個性的用戶，可以直接調整低頻、中頻及高頻，想讓Bass更有力、人聲更突出，或是增加高音細節都能自己設定，《NOWNEWS今日新聞》整理支援機型及設定路徑一次看。EQ是Equalizer「等化器」的縮寫，透過調整不同聲音頻率，改變耳機聽起來的聲音特色，iOS 27新增的AirPods自訂等化器採用「三頻段等化器」，使用者可以分別控制低頻（Low）、中頻（Mid）及高頻（High），依照自己的聆聽喜好調整AirPods聲音。◾低頻：主要影響Bass、鼓聲及聲音厚度，喜歡節奏感強、低音較重的音樂，可以適度往上調◾中頻：與人聲、吉他等樂器表現關係較大，想讓歌手聲音更突出可以加強中頻。◾高頻：則會影響鈸聲、空氣感與音樂細節，調高後聲音通常會更明亮、清晰。並不是所有AirPods升級iOS 27之後都能使用自訂EQ，根據Apple最新AirPods韌體說明，目前支援以下範圍：想使用AirPods自訂EQ，先戴上耳機並確認已經連接iPhone，接著依序進入：進入後即可看到「低」、「中」、「高」3個滑桿，可以上下拖曳調整，自訂EQ另一個方便之處，是設定會直接儲存在AirPods，Apple官方指出，完成Custom EQ設定後，設定會保存在AirPods中，之後耳機切換到其他已配對裝置時也會沿用，在iPhone把低、中、高頻調好之後，再把AirPods連接到自己的iPad或Mac，不需要重新設定一次。