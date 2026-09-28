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林昀儒男單首闖4強 成近12年第一人

林昀儒開場連拿2局 林詩棟也強勢追回

林昀儒關鍵局率先聽牌 林詩棟逼進生死第7盤

生死第七局太刺激 林昀儒、林詩棟殺到最後一刻

▲林詩棟目前世界排名第8，但曾是世界球王，實力在桌壇屬於最頂級。（圖／特派記者朱永強攝）

2026年名古屋亞運桌球男單4強開打，台灣一哥林昀儒交手前世界球王林詩棟，開賽就連拿2局，後續林詩棟回穩減少失誤也連扳2局，兩人一路打到關鍵生死第七局，林昀儒最終以12：10、11：9、8：11、9：11、11：9、11：6、9：11，血戰七局後不敵前球王，林昀儒最終3：4不敵林詩棟，無緣金牌戰，但仍收下男單銅牌，成為繼2014年莊智淵以來，台灣近12年來第一人。林昀儒本屆亞運先在男團幫助中華隊拿下一面銅牌，混雙則止步8強，男單方面連過3關闖進4強，提前確定奪牌，已經先成為12年來第一位在亞運男單奪牌的台灣好手，上一位是2014年仁川亞運的莊智淵。本場面對目前世界排名第8的林詩棟，雖然林昀儒排名更高，但兩人過去正式比賽交手9次，林昀儒戰績0勝9敗，論交手歷史處於絕對落後局面。本場開局，林昀儒就掌握2分優勢，靠著近台反手穩定與控制性掌握領先，後續林詩棟靠強力扣殺拉回一些分數，兩人糾纏至平手，林昀儒連拿2分，以12：10收下第一局。第二局開打，林昀儒依舊保持領先，雖然在遠台進攻上難對抗林詩棟，但透過更多調動造成林詩棟反手失誤，最終以11：9再下一城，實力接近的兩人，前2局比分確實相當接近。第三局，林昀儒正手也逐漸打開，透過發球後前3板掌握節奏，不畏懼與林詩棟遠台對拉，還能把角度持續拉大、打出高質量好球，中段連續攻下3分，一度取得7：4領先，後續被林詩棟連追3分回來，兩人後段展開正手互殺橋段，林昀儒稍微落居下風，2次正手扣殺出界，以8：11讓出第3局。第四局，林詩棟把氣勢找回來，開局取得領先，但林昀儒3：6落後下，連續追回4分反倒取得領先，並於7：7平手時主動喊出暫停，將此局勢為生死局看待，可惜最後仍以9：11讓出。盤數來到2：2後，關鍵第五局開打，林昀儒一度取得9：3大幅領先，但隨後林詩棟連續追回6分，關鍵10：9僅剩1分領先，林昀儒正手對抽取分，11：9取得聽牌優勢，可惜第六局林詩棟手感火燙，一度也取得9：3領先，林昀儒連續追回2分未果，最終5：11讓出。兩人一路苦戰到關鍵第七局，林儒儒開局先搶2分，後續林詩棟追回，兩人以各拿1分的進度，從3：3一路鏖戰到8：8，林詩棟率先連拿2分聽牌，最後林昀儒9：11讓出，總盤數3：4吞敗、遺憾止步4強。