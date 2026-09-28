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◼︎台北市9月29日停水範圍

▲台北市9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市9月29日停水範圍

▲新北市9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市9月29日停水範圍

▲桃園市9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市9月29日停水範圍

▲台南市9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市9月29日停水範圍

▲高雄市9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw

▲高雄市9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw

▲高雄市9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw

◼︎宜蘭縣9月29日停水範圍

▲宜蘭縣9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣9月29日停水範圍

▲彰化縣9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣9月29日停水範圍

▲南投縣9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣9月29日停水範圍

▲嘉義縣9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎花蓮縣9月29日停水範圍

▲花蓮縣9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲花蓮縣9月29日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

連假結束睡前要記得儲水！據台灣自來水公司最新公告，9月29日（週二）在以及共10縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、污水管工程等，最長停水時間長達12小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市9月29日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：9月29日11時至15時(共4小時)📍停水地區大安區：和平東路三段531巷和平東路3段531巷及575巷(直接用水戶:停水62戶)🕦影響時間：9月29日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：中山北路2段(南京東路1段至中山北路2段39巷)(直接用水戶:停水22戶)🕦影響時間：9月29日10時至16時(共6小時)📍停水地區萬華區：242巷5號及67號-117號、和平西路3段309巷1號-13號(直接用水戶:停水84戶)🕦影響時間：9月29日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：9月29日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：和平西路59巷(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：9月29日11時至15時(共4小時)📍停水地區萬華區：242巷5號及67號-117號、和平西路3段309巷1號-13號(直接用水戶:停水84戶)🕦影響時間：9月29日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區光興街86號至223號、大同南路65號至73號、中正南路72巷1號至7號、中正南路80巷6號至14號 (直接用水戶:停水66戶)🕦影響時間：9月29日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：溪尾街66號至70號、溪尾街60巷9及11號、自強路四段51號53號及53號之１(直接用水戶:停水14戶)🕦影響時間：9月29日10時至16時(共6小時)📍停水地區新店區：中華路83巷(直接用水戶:停水20戶)🕦影響時間：9月28日23時至29日06時(共7小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區中壢區：龍林街。桃園區：國強十三街、國豐十街、文中路、文中路一段、龍壽街。蘆竹區：文中路一段、文新街、新安路、新興街、福興一街、福興三街、福興二街、福興五街、龍壽街、龍壽街一段、龍安街一段、龍安街二段、龍林街 沿線含巷弄。🕦影響時間：9月29日08時至20時(共12小時)停水原因：汙水改管事宜📍停水地區龜山區：楓樹一街、楓樹七街、楓樹三街、楓樹二街、楓樹五街、楓樹六街、楓樹路、豐榮街。🕦影響時間：9月29日23時至05時(共6小時)停水原因：小區管線調查📍停水地區歸仁區：中正一街、中正三街、中正二街、中正五街、中正八街、中正六街、中正十街、中正南路一段、仁愛八街、仁愛十街、信義南路、公園八街、公園十街、公園路、和平南街、大成一街、大成二街、大成八街、大成六街、大成十街、大成路、大智街、大順三街、大順街、復興路。以上均含巷弄。🕦影響時間：9月29日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區新化區：大德路、大新路、太平街。🕦影響時間：9月29日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區永康區：大灣路1~57號(單號側/含巷弄) /大灣路37巷6弄(單雙號) 、7弄(單雙號)、8弄(單雙號)、9弄(單雙號)、20弄(單雙號)、30弄(單雙號) /大灣路41巷(單雙號)/大灣路51巷(單雙號)/文賢街212~226號(雙號側)。🕦影響時間：9月29日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程斷水聯絡施工📍停水地區新營區：開元路231~267號。🕦影響時間：9月29日08時30分至16時(共7小時半)停水原因：計量管網委外建置及漏水調查📍停水地區仁武區：楠興東路、興西路、鳳仁路、鳳楠路。大社區：經建路。楠梓區：岳陽街、建楠橫路、建楠路、朝仁路、朝新路、朝明路、朝陽路、東寧路、楠梓新路、楠梓東街、楠梓舊街、楠梓路、楠興東路、楠都東街、楠陽路、經建路、興楠路、興西路、高楠公路、鳳仁路、鳳楠路。🕦影響時間：9月29日10時至17時30分(共7小時半)停水原因：計量管網委外建置及漏水調查📍停水地區梓官區：八德路、公園北街、公園東街、公園西街、和平路、大舍北路、大舍南路、大舍東路、海景路。橋頭區：公園南街、公園東街、公園西街。🕦影響時間：9月29日08時至17時(共9小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區鳳山區：明昌街。🕦影響時間：9月29日13時至17時(共4小時)停水原因：汰換管線工程📍停水地區冬山鄉：富農路一段、采舍路。降壓區域冬山鄉：三堵二路、三堵路、保安一路、保安二路、協松路、宜東路、富農路一段、采舍路。🕦影響時間：9月29日09時至17時(共8小時)停水原因：小區邊界封閉確認斷水測試📍停水地區鹿港鎮：中正路、中華街、八德路、北興街、四維路、天祥街、崇文路、建國路、彰濱五路一段、彰濱五路二段、復興路、明德街、正興路、民生路、永吉街、永和街、永寧街、永康路、永昌街、永春街、永東街、永泰路、永瑞街、永祥街、永福路、永興街、永裕街、永豐路、永靖路、海浴路、自由路、進德街、鹿草路一段、鹿草路二段等周邊巷道。🕦影響時間：9月29日09時至16時(共7小時)停水原因：制水閥機能測試📍停水地區南投市：中正路、中研路、中興一路、中興路、光明一路、光明三路、光明二路、光明五路、光明四路、光明路、內興路、大埤街、文獻路、田園街。🕦影響時間：9月29日10時30分至16時30分(共6小時)停水原因：辦理新裝工程📍停水地區水上鄉：三鎮村南靖車站1號至175號。🕦影響時間：9月29日09時至17時(共8小時)停水原因：管線改遷工程📍停水地區布袋鎮：布袋商港(第三漁港)東岸。🕦影響時間：9月29日09時至14時(共5小時)停水原因：小區水量計故障維修📍停水地區吉安鄉：中央路一段、中央路二段、中興路、南華一街、南華二街、南華四街、吉安路三段、吉安路二段、吉安路五段、吉昌一街、吉昌三街、吉昌二街、吉興三街、吉興二街、吉興四街、和興街、國興街、慶南三街、文興街、永豐路、福德街、福昌一街、福昌三街、福昌二街、福昌五街、福昌路、福興一街、福興七街、福興三街、福興二街、福興五街、福興八街、福興六街、福興四街、福興路、稻康街、稻興一街、稻興三街、稻興二街、稻香三街、稻香路、舊村一街、舊村三街、舊村二街、舊村五街、舊村六街、舊村四街、華興一街、華興三街、華興二街。🕦影響時間：9月29日13時至16時(共3小時)停水原因：新裝管線連絡工程📍停水地區吉安鄉：吉安村吉興路一段126-1號至248號雙號側(34戶)，吉安村吉昌一街10號1戶)，總計35戶停水。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。