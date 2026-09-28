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蔣萬安再打市政牌

蔣萬安列出自己與沈伯洋的差異

台北市長蔣萬安每回出來選舉時，「蔣家血統」都會成為討論話題，而近日有支持台派的民眾想在台北大稻埕上演《狸貓換太子》歌仔戲，疑似是想要暗酸蔣萬安的身世之謎。消息一出，引發綠營內部反彈，連民進黨台北市長參選人沈伯洋也反對，最後該項計劃臨時喊卡。對此，今（28）日蔣萬安陪基隆市長謝國樑掃市場時表示，一個高格調的選戰，是所有台北市民所期待的。針對沈伯洋說的「針對他人過去、家人、身世都不該是選戰主軸」，蔣萬安說，這一點他非常認同，市政才是重點。他一定會用過去這四年施政的成績單，來爭取市民的認同。這四年來，市政團隊一步一腳印推動各項的建設，包括交通安全改革，剛剛才提到，劃設全國第一個行人友善區、行人優先區，也展現魄力。蔣萬安強調，拆除公館圓環，去年一整年台北市A1交通事故死傷數創下歷史新低。在軌道建設方面，六條捷運線全面動工，今年也讓信義東延段廣慈跟奉天宮站順利通車，明年萬大線一期也將完工通車。在整體城市的發展，成功爭取輝達以後，結合南港、內科北士科，打造屬於台北科技廊帶。所以選舉要在市政上進行比較才有意義。面對洋流來勢洶洶，蔣萬安清楚列出自己和沈伯洋的差異，包括營養午餐、雙城論壇等。蔣萬安說，他支持營養午餐免費，但沈委員認為自費要回來。他支持兩岸交流、雙城論壇要繼續，但沈委員覺得這是破口、沒有效益。他和黃仁勳都認為台北經濟發展要提升，需要更多的電力，但沈委員卻不認同、有不同的看法。蔣萬安指出，因此這些市政的大方向以及願景的差異，「我認為才是市民選擇台北市長的關鍵」。他有信心，市民會選擇一個穩健的方向，所以他的腳步不會停下，會繼續努力，為大家服務。