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中華民國駐美代表俞大㵢日前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）知名的政論節目《面對全國》（Face the Nation）專訪，針對台美關係、台海安全與全球科技供應鏈發表看法。俞大㵢指出，台灣不僅位於亞太第一島鏈的戰略要衝，更是全球半導體與人工智慧（AI）發展的核心夥伴。他特別形容，在美方引領的AI發展大潮中，台灣正是製造讓人們能順利「乘風破浪」所需衝浪板的關鍵角色，台美之間早已形成密不可分的「共生關係」。專訪主持人布瑞南（Margaret Brennan）首先聚焦於美國總統川普與中國國家主席習近平會面後的台海情勢，並關切台灣如何建構嚇阻力量。俞大㵢表示，川普已公開說明台灣議題確曾在會談中被提及，但並非核心主軸，且兩國會後發布的成果文件中，均未將台灣列入主要項目。論及台灣所需的防衛支持時，俞大㵢重申「以實力換取和平」是避免衝突的核心原則。他強調，台灣正大幅增加國防預算、提升自我防衛實力，藉此向北京傳達明確訊號：台灣已對任何潛在的軍事威脅做好充分準備。對於美方延後總價約140億美元的對台軍售案，俞大㵢直言，美國長年為台灣主要的武器供應者，台灣希望防衛裝備能「越快到貨越好」，以全面強化防衛韌性。俞大㵢進一步指出，維護台海和平不僅攸關軍事安全，更直接影響全球科技與經濟供應鏈的穩定，台灣會持續承擔起應有的自我防禦責任，確保區域和平。談及台灣在國際科技業的獨特影響力，俞大㵢以生動的比喻指出，當美國引領全球邁向AI甚至「超級智慧」（Superintelligence）的新紀元時，台灣在半導體、AI運算與伺服器等關鍵領域的堅實產能，正是支撐這波浪潮的「衝浪板」。他明確表示，台美之間存在一種「相互依存的共生關係」（Symbiotic relationship），科技供應鏈的安全與台海戰略安全密切不可分，這也是台灣對美國及全世界不可或缺的重要價值所在。此外，針對習近平近期對二戰歷史的相關論述，俞大㵢也在節目中秀出二戰時期「飛虎隊」的歷史照片。他特別澄清並強調，當年與美國軍民並肩作戰、共同抵抗侵略的是中華民國政府，而非直到1949年才成立的中華人民共和國。他提醒外界應正視歷史脈絡，並將當年的歷史背景與當前台美之間的新型態安全合作夥伴關係妥善區分。