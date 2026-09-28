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黃國昌喊「說到做到」 提到邱建富卻說「來者是客」

彰化縣長選舉呈現三腳督局面，台灣民眾黨彰化縣議員張雪如日前為國民黨參選人魏平政站台，多名白營「小雞」積極參與無黨籍參選人邱建富的活動，白營在彰化的動向引發關注。民眾黨主席黃國昌今（28）日到彰化助選，被問及此事時強調，既然民眾黨與國民黨已簽署政黨合作協議，「竹北的事情就留在竹北」；至於邱建富，民眾黨的態度是「來者是客，不會拒人於千里之外」。張雪如23日出席「救台大行動」彰化場，公開力挺魏平政，成為現場唯一上台的彰化縣議員，她透露是受黨主席黃國昌請託出席。不過，民眾黨先前要求黨公職不得出席邱建富競選總部成立大會，近期卻有多名白營黨公職人員及支持者頻繁參與邱建富舉辦的大型活動，白營在彰化的動向讓外界霧裡看花。黃國昌今天中午出席和美區議員候選人蘇智弦競選總部成立大會，邱建富也現身到場。黃國昌受訪時被問及民眾黨是否支持魏平政，他表示，「歷史哥」等人熱心成立「救台大行動」，希望促進在野合作，歷史哥邀請他及同事參加彰化場活動，但他另有行程無法出席，很感謝張雪如代表民眾黨出席。黃國昌強調，民眾黨去年與國民黨簽署地方聯合治理協議後，始終秉持「說話算話、說到做到」的原則，在彰化當然也會依照協議內容執行，「至於竹北的事情就留在竹北」。不過他也透露，自己曾特別詢問彰化縣黨部主委溫宗諭，「魏平政那邊有沒有來拜託？」感覺好像沒有什麼積極的回應。黃國昌表示，選舉本來就是「朋友要多、敵人要少」，從民進黨退黨參選的邱建富，這次主動到場替蘇智弦加油打氣，可看出台灣民眾黨「非常非常的溫暖」。他說，雖然沒有邀請邱建富，對方仍主動到場致意、送上祝福，「我覺得這是人之常情」。黃國昌最後表示，彰化縣黨部秉持「來者是客」的態度，不會拒人於千里之外；但另一方面，民眾黨既然已經與國民黨簽署政黨合作協議，「我們就會說到做到」。