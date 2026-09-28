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韓國女團「少女時代」成員潤娥近日無端捲入「懷孕」風波，網路瘋傳一張她挺著明顯孕肚、與陌生男子合拍的「懷孕紀念照」，甚至被韓國媒體以「明明還沒結婚…潤娥『懷孕紀念照』掀風波」為題報導，乍看之下幾乎以假亂真，引發粉絲錯愕。不過潤娥根本沒有懷孕，照片也不是本人拍攝，而是網友利用AI技術製作的合成圖；隨著真相曝光、爭議越燒越大，最初上傳照片的帳號已刪除貼文，韓媒也悄悄撤下原本使用的合成照首圖，改以潤娥本人照片取代。最近網路瘋傳一張潤娥與一名男子並肩站著、雙手抱著隆起孕肚的「懷孕紀念照」，引發不小風波，但這張照片早在今年6月就由一名網友上傳至個人帳號，之後一路被轉傳，甚至登上海外媒體。照片中的潤娥穿著白色洋裝、頭戴皇冠，挺著隆起孕肚站在一名男子身旁，男子還伸手摸著她的肚子，不過男方臉部五官被打上馬賽克；隨著照片再次被韓媒引用、引爆討論，原始帳號也迅速刪除相關貼文。其實潤娥從未與照片中的男子拍攝這組照片，更沒有懷孕，整張圖都是AI生成的虛構畫面。由於成品乍看之下相當逼真，也讓粉絲擔心假圖經過一次次轉傳後，不知情的第三者可能會把照片誤認成真實事件，對藝人造成無端傷害。SM娛樂今年6月也曾針對旗下藝人遭散播不實消息、毀謗、性騷擾、人身攻擊及侵犯隱私等情況發出聲明，表示已蒐集相關證據並採取刑事提告等法律行動，其中也明確點名Deepfake深偽等利用技術製作、散播的扭曲內容，都會列入蒐證及法律追究範圍。到了今年7月，SM娛樂再度強調，即使相關人士事後刪除貼文、刪掉帳號，或將帳號改成非公開，也不代表能就此躲掉責任，公司仍會依據已掌握的資料追究；後來引用照片的媒體，也一一撤下AI假照，換上潤娥的照片報導此事件。