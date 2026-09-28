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▲Lisa擊敗泰勒絲、亞莉安娜等入圍者，拿到最佳流行獎，在台上致詞時喜極而泣。（圖／翻攝自YouTube@MTV）

▲Lisa特地找來坂口健太郎一起拍攝〈Dream〉MV，收穫好評。（圖／Lisa IG@lalalalisa_m）

2026 MTV音樂錄影帶大獎（簡稱VMA）於台灣時間今（28）日上午7點在美國洛杉磯孔雀劇院隆重登場，韓國天團BLACKPINK泰籍成員Lisa憑藉與日本男神坂口健太郎合作的熱門單曲〈Dream〉，力壓泰勒絲（Taylor Swift）、亞莉安娜（Ariana Grande）及奧莉維亞（Olivia Rodrigo）等西洋流行天后，一舉抱走重磅大獎「最佳流行獎（Best Pop）」，Lisa當場落淚，在台上哽咽致詞。Lisa今晚身穿一襲火紅色拖尾長裙搭配毛毛大衣氣勢登場，座位更被安排在西洋天后瑪丹娜（Madonna）正後方。當典禮頒發「最佳流行獎」時，獲宣布得獎的Lisa露出驚喜表情，上台接獲獎座後激動淚灑舞台。只見Lisa先用泰語SaWaDiKa跟大家打招呼，接著感性地說：「所有那些深夜做過的夢，把我帶到了今天，謝謝你們一直帶給我靈感。」更同時哽咽向粉絲道謝：「沒有我最愛的Lilies，就不會有今天的我，非常謝謝你們一直給我的愛與支持！」真摯告白感染全場，台下的泰勒絲與瑪丹娜等巨星皆起立為她熱烈鼓掌。本次獲獎的單曲〈Dream〉收錄於Lisa去年發布的個人專輯《Alter Ego》，歌曲一改過往強烈舞曲風格，轉為細膩抒情。MV更特別邀請日本男星坂口健太郎飾演男主角，以微電影方式講述一段失去摯愛的淒美愛情故事。當時MV一曝光就被粉絲大讚非常有質感，加上坂口健太郎與Lisa男帥女美，賞心悅目的組合談起虐戀，讓粉絲更覺對味。而Lisa在本屆VMA共獲得「最佳流行」、「最佳K-Pop」、「最佳攝影」與「最佳剪接」等4項大獎提名，成為今年入圍最多的K-pop個人歌手，同時也是亞洲首位拿下VMA最佳流行獎的女藝人。在感性領獎後，Lisa更迅速換上勁裝，切換成霸氣模式，登台帶來全新單曲〈SaWaDiKa〉的全球電視首演。她直接將泰國標誌性的交通工具「嘟嘟車（Tuk-Tuk）」搬上VMA現場，融合強烈嘻哈節奏與泰國文化元素，打造極具視覺震撼力的演出。Lisa過去曾於2022年以〈LALISA〉、2024年以〈ROCKSTAR〉及2025年以〈Born Again〉拿下「最佳K-pop」（Best K-Pop）獎項。如今再憑〈Dream〉拿下主流大獎「最佳流行獎」，個人已累積4座VMA獎盃，成功寫下音樂事業全新里程碑。