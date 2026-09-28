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▲現場球迷看到林昀儒脫衣瞬間。（圖／記者朱永強攝）

2026年名古屋亞運桌球男單賽事迎來重頭戲，台灣「桌球一哥」林昀儒今（28）日在男子單打4強賽中，強碰生涯對戰從未贏過的中國強敵林詩棟。林昀儒經過一場大戰後，目前進入搶7大戰，據《NOWNEWS》特派記者指出，現場的加油聲真的差非常多，幾乎是幾倍的差距。值得一提的是，比賽過程中，林昀儒在場邊「換衣」時露出精壯身材的畫面不僅讓現場球迷大尖叫，更被球迷瘋傳。面對生涯從未擊敗過的林詩棟，林昀儒開局迅速連搶2分。雖然林詩棟隨後憑藉強悍的快拍反拉將比分反超，但林昀儒並未慌亂，雙方從中段一路膠著纏鬥至尾端。關鍵時刻林昀儒拿到2個局點機會，儘管林詩棟硬是將比數逼入Deuce，但林昀儒仍憑藉刁鑽落點連拿關鍵分，以12：10頑強搶下首局。目前林昀儒VS林詩棟的大戰來到第7局，誰贏誰就能挺進金牌戰。值得一提的是，關鍵球林昀儒反手擰讓林詩棟喊出暫停。在林詩棟去廁所換衣拐氣時，林昀儒直接在場邊換衣，露出精實上半身的瞬間，現場尖叫超大聲。自然也有許多台灣球迷將影片放到社群媒體上，直呼：「太大方了吧」、「放福利啦」、「誰准你在場上換衣服的」、「必須留自己看」。不過其實在換衣前，開場就出現許多「林昀儒！加油！」的加油聲，據《NOWNEWS》特派記者指出，現場的加油聲真的差非常多，幾乎是幾倍的差距。要知道，過往在各項國際大賽，中國選手始終都擁有彷彿地主的加油聲，因此林昀儒此次在亞運賽場能聽到如此巨大的助威聲，實屬不易。