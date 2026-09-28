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百歲夫妻攜手70年 醫學院相識結緣

不只是首相夫人 曾是吉打州首位女性醫官

馬來西亞前首相馬哈地（Mahathir Mohamad）的夫人西蒂哈斯瑪（Siti Hasmah Mohamad Ali）28日逝世，享嵩壽100歲。她不僅是陪伴馬哈地走過70年婚姻的重要伴侶，也是馬來西亞早期少數馬來女性醫師之一，長年投入公共衛生、婦幼健康及家庭計畫等領域。馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）已表達哀悼，並宣布將以完整國家榮譽規格舉行葬禮。綜合路透社、新海峽時報等外媒報導，西蒂哈斯瑪28日上午在國家心臟中心（National Heart Institute）逝世。葬禮預計當天晚間舉行，隨後安葬於行政首都布城（Putrajaya）的穆斯林墓園。安華發表聲明表示，馬來西亞將繼續記得西蒂哈斯瑪如母親般的形象，並感念她多年來對國家的貢獻與服務。西蒂哈斯瑪1926年7月12日出生，今年7月才剛度過100歲生日。她與現年101歲的馬哈地在1940年代末期就讀新加坡醫學院期間相識，1956年結婚，今年8月才迎來結婚70週年。兩人共育有7名子女，包括企業家莫扎尼（Mokhzani Mahathir）、社運人士瑪麗娜（Marina Mahathir）及政治人物慕克里（Mukhriz Mahathir）等。大馬媒體先前報導，西蒂哈斯瑪今年慶祝百歲生日時，夫妻兩人還獲得「在世最年長前首相配偶」、「在世最年長前首相」等東協紀錄認證，並成為首對夫妻雙雙年過百歲的前政府首腦及配偶。馬哈地曾形容西蒂哈斯瑪是自己成功背後的「支柱」。他2018年接受CNN訪問時表示，在當時馬來女性取得大學學位仍相當罕見的年代，妻子仍堅持完成高等教育，這正反映她堅毅的性格。西蒂哈斯瑪本身也擁有長期醫療與公共服務經歷，是馬來西亞早期馬來女性醫師之一，更成為馬哈地故鄉吉打州首位獲任命的女性醫官。即使丈夫日後成為首相，她仍持續關注孕產婦健康、家庭計畫及其他公共衛生議題。相較於馬哈地在政壇上以直率、犀利的言詞聞名，西蒂哈斯瑪則以親切低調、幽默的個性受到馬來西亞民眾熟悉，在擔任首相夫人期間也持續投入專業及公共服務工作。馬哈地是馬來西亞任職時間最長的首相，1981年至2003年首次執政長達22年，期間馬來西亞經歷快速工業化與經濟成長；2018年他高齡再度出任首相，成為當時全球最高齡的政府領導人之一，第二段首相任期則於2020年政局動盪中結束。