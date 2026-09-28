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▲民眾街頭竟開划衝浪（圖／截自Ｘ）

▲民眾街頭竟開划衝浪（圖／截自Ｘ）

泰國近日遭受豪雨重創，首都曼谷及周邊共26個府陷入嚴重積水，至今已影響超過22萬戶、約55萬名民眾，並造成至少8人不幸罹難。然而在嚴重的水患災情下，當地卻頻頻傳出令人哭笑不得的奇觀：不僅有農場的巨型鱷魚趁亂逃脫，嚇得村民急忙爬樹求救；市區更有騎士乾脆把電單車換成小船接客，甚至有民眾直接在淹水的街道上衝浪捉魚，展現驚人的「隨遇而安」精神。自24日起，曼谷多處路面因連日暴雨陷入嚴重積水，水深甚至沒過膝蓋。雖然降雨已於27日稍微回落、水勢開始緩慢消退，但氣象部門仍警示當地隨時有局部強降雨風險，多條主要道路依舊通行受阻。面對癱瘓的陸路交通，當地平時靠電單車載客維生的司機們展現極強的應變能力，紛紛改為划小艇「轉行」當船夫，划船載著撐傘的乘客前往便利店或目的地。網路熱傳的影片中，司機身穿雨衣、頭戴安全頭盔熟練地划槳，讓不少網友笑稱「安全意識真的給滿分」。此外，還有市民開船賣菜，甚至帶上衝浪板與水桶在積水中衝浪、捉魚，樂天態度讓網友大佩服。除了癱瘓城市交通，洪水也在鄉郊引發驚險的「猛獸危機」。沙繳府考察甘縣一座農場因遭洪水淹沒，導致4條長達2公尺的巨型鱷魚趁亂逃出圍欄。數名村民在水面上意外驚見巨鱷蹤影，嚇得當場攀上附近大樹高聲呼救。救援人員獲報後趕赴現場，一方面安排搜救受困樹上的居民，另一方面對周邊水域展開圍捕。當局已發出緊急警告，嚴禁民眾自行下水、靠近或試圖抓捕鱷魚，務必留在高處等待專業人員處理。目前警方已成功尋獲並擊斃其中2隻逃脫的鱷魚。與此同時，曼谷街頭也有網民拍到疑似巨型蜈蚣與蚯蚓在水面蠕動，嚇得圍觀民眾直呼「起雞皮疙瘩」，表示萬一被咬到，恐怕得在醫院躺上好一段時間。