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▲八方雲集選中秋節舉辦達拉斯首店開幕前慶祝活動，鍋貼水餃牛肉麵必吃，台式香腸、貢丸湯驚豔美國。（圖／八方雲集提供）

八方雲集美國德州首間門市正式落腳大達拉斯區的卡羅爾頓（Dallas-Carrollton），並選在台灣中秋節9月25日於門市舉辦開幕前慶祝活動，為這場慶祝儀式增添濃濃的台灣節慶文化風味，活動更高規格邀請卡羅爾頓市市長Steve Babick及議員出席同慶。繼加州市場持續深耕後，德州首店也將於近日正式開幕，未來八方雲集將以加州、德州、亞利桑那州三軌並進，逐步落實美國市場布局策略。出席德州慶祝活動的八方雲集董事長林欣怡表示，隨著加州、德州順利展店，集團第一階段「三州三軌」的開拓精耕策略就只剩亞利桑那州，勢必會穩紮穩打，對消費者、對投資人交出一張亮眼的成績單。八方雲集進一步表示，截至2026年8月底美國門市已達16家，較去年同期的12家持續成長；隨著德州第一家門市正式開幕，加上目前已完成簽約的5家德州門市也將陸續展店，德州市場布局正式由前期籌備邁入營運階段。達拉斯為德州重要都會區之一，人口與商業活動持續成長，擁有多元族群、家庭客群及上班族等消費基礎，達拉斯沃斯堡國際機場的旅客吞吐量更高居全球第三，在地與往來人口成了餐飲業的最佳發展基石。八方雲集看好當地穩定的日常外食需求，德州首店也因應美國市場消費習慣，採取更具效率與便利性的快餐營運模式。菜單除保留鍋貼、水餃、牛肉麵等品牌核心品項，另新增台灣香腸、貢丸湯、炸豬排等深具台灣文化色彩的餐點，並導入沙拉、可樂等符合當地飲食習慣的選擇，希望在保有品牌特色的同時，持續拉近與美國消費者日常用餐情境的距離。八方雲集台灣市場穩健展店，海外市場則加速拓點，集團2026年8月合併營收達新台幣8.20億元，改寫上市以來歷史單月營收新高，累計前8月合併營收達62.23億元，同步刷新歷年同期累計營收新高。德州首店是集團深化美國市場的重要轉捩點，隨著第4季逐步進入秋冬餐飲旺季，鍋貼、水餃等主食搭配湯品的熱食需求可望升溫，加上美國新市場陸續開展，將為集團後續營收成長注入新的動能。