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台灣桌球一哥「小林同學」林昀儒在本屆名古屋亞運男子單打項目殺進四強，若能成功進入決賽，將成為台灣桌球史上第3位闖進亞運男單金牌戰的球員。除了球技出色，林昀儒對投資理財也頗有心得，將部分比賽獎金投入股市，他曾透露股票一年獲利多達50%，表示有爆發力的短線投資更吸引他。林昀儒14歲首次代表中華民國參加世界桌球錦標賽，成為史上最年輕的男子桌球國手，活躍於桌球界，近年陸續贏得大大小小的賽事，更在本屆名古屋亞運男子單打中一路殺進四強，確定至少會有銅牌。除了球技高超，林昀儒對投資理財也是一把罩，過去受訪時透露將部分比賽獎金拿來投資，股票一年獲利就高達50％。而林昀儒也大方分享個人的投資秘訣，表示自己不太喜歡單純存股、領股利股息的穩健模式，反而短線投資更加吸引他。而林昀儒的爸爸則透露，平時不太過問兒子的比賽獎金如何運用，大多讓他自己作主，5年前林昀儒的股票帳戶從僅有的150萬，增加超過200萬，近年股市正夯，若正常操作獲利更是不容小覷。事實上，林昀儒除了打球，私底下也是一名「車迷」，曾說自己的夢想車是Aston Martin DB11，之後被發現悄悄地入手Audi純電跑車，市價約458萬元，年僅25歲就展現驚人財力，超越一票人。有著超強實力的他，這次參戰亞運備受矚目，今日進行4強賽，林昀儒強碰過去對戰9連敗的中國好手林詩棟，比賽展開後戰況激烈，若林昀儒能突破宿敵林詩棟，一舉闖進最終決賽，將寫下台灣桌球史上長達超過20年的紀錄。