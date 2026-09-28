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光泉牛奶悄悄換包裝了！平時難倒眾多台灣人的拉環設計，現在已經成為歷史，不過這卻意外讓人鬧了笑話，在韓國以女團「tripleS」成員身分活動中的許念慈，在付費社群中分享自己因為不知道光泉牛奶換包裝，因此打開蓋子之後猛搖，結果全部灑出來的影片，直言這是「牛奶殺人事件。」許念慈在付費粉絲互動平台泡泡公開一段影片，只見他要喝罐裝光泉牛奶之前，先試打開了蓋子，也許是擔心有沉澱物，又可能是台灣人搖飲料基因作祟，她打開蓋子後超用力搖了兩下。不過現在的罐裝光泉牛奶，已經不像之前一樣，打開蓋子之後，還有一層易拉環需要打開，前陣子幾乎改成了開蓋即飲式，再加上她本人也沒有仔細看瓶蓋標示「無拉環」，因此把牛奶灑得整桌全都是，就連她本人都露出了難以置信的表情。因為平時沒有住在台灣，所以才不清楚現在牛奶已經不用拉環，影片公開後，也吸引許多平時沒有喝光泉牛奶的網友，「一段時間沒買這個謝謝她讓我知道」、「她以前一定有斷過那個環」、「那個環真的很難拉，終於改掉了」、「謝謝我現在也知道沒有拉環了！」、「上次我打開沒拉環，以為被偷喝。」