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LINE VOOM 9/30上午10點關閉

▲LINE VOOM將於2026年9月30日在台灣停止服務，官方提醒用戶應在期限前申請備份重要貼文。（圖／翻攝自LINE VOOM）

照片、影片備份申請期限只到9/30

LINE首頁VOOM位置已悄悄改變

▲LINE台灣公告，LINE VOOM將於2026年9月30日停止服務，屆時用戶將無法查看過去貼文，備份功能每個帳號僅能申請一次。（圖／翻攝自LINE）

LINE VOOM真的要說再見了，LINE官方公告，LINE VOOM將於9月30日在台灣正式結束服務，台灣時間上午10時起停止提供服務，屆時無法再發布、瀏覽貼文，過去自己上傳的文字、照片、影片也無法再查看或復原，有重要回憶的用戶，記得趕在關閉前申請備份。根據LINE支援中心最新公告，LINE VOOM將在9月30日（三）台灣時間上午10時正式結束服務，服務關閉後，用戶將無法開啟LINE VOOM頁面，也不能再發布新貼文、查看其他人的內容，就連自己過去發布的貼文也無法瀏覽或復原。除了貼文之外，伴隨LINE VOOM一起退場的還包括「限時動態」、「生日賀卡」以及「追蹤、追蹤者」等功能。如果LINE VOOM裡還存有多年來的生活紀錄，現在還有最後補救機會，LINE指出，過去發布的「文字、照片、影片」都能透過專屬備份功能下載，備份申請期間到9月30日，完成備份後，檔案可在備份完成日起30天內下載。用戶可前往LINE VOOM服務終止與資料備份頁面，登入自己的LINE帳號後，按照畫面指示提出申請。LINE建議使用電腦操作；備份完成後，「Service Messages」會在LINE聊天室傳送通知，再利用電腦登入備份頁面下載檔案。要特別注意，最後的「下載備份檔」步驟只能使用電腦執行。部分用戶最近可能已發現，原本位於LINE下方選單的VOOM不見了。LINE近期正逐步進行介面改版，下方選單加入新的「逛逛」頁面，而VOOM則暫時移至「主頁＞服務＞VOOM」，部分相機、主題及搜尋主題標籤功能也已停止提供。隨著9月30日服務正式終止，LINE VOOM也將全面退出台灣用戶的LINE介面。