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台北市長蔣萬安遭爆立法院英文官網上的第九屆、第十屆學歷，從「S.J.D.」（法學學術博士）改為「Juris Doctor（J.D.）」（法學博士），引發學歷謊報爭議。總統賴清德前一天到嘉義推薦縣長參選人蔡易餘時，脫口說出「現在學歷不太正確的人不少」，疑似暗酸蔣萬安。對此，蔣萬安今（28）日再度表示，問題出在立法院委託廠商翻譯有問題，所以發現問題進行更正。學歷爭議持續延燒，北市研考會主委殷瑋日前指控這是前立法院長游錫堃搞的，讓游錫堃忍不住在臉書發文表示，「躺著也中槍」，當年怎麼寫？翻選舉公報就知道。立法院長真的管不到，也沒有核定權，「完全依照你們自己怎麼寫，立法院就怎麼登」。蔣萬安強調，第九屆、第十屆提供的中文資料就是正確，問題也是出在立法院委託的廠商翻譯出錯。有問題就進行更正，也謝謝立法院協助更正。而旅美教授林環牆也在臉書發文表示，游錫堃的說法及公開的選舉公報，「其實證明了蔣萬安沒有謊報學歷」，因在公報中的最高學歷就是「美國賓夕凡尼亞大學法學院法律博士」。