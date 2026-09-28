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▲田曦薇近日出席米蘭時裝周，看起來似乎變得更瘦，引發粉絲擔憂。（圖／翻攝自微博@田曦薇）

中國女星田曦薇以陸劇《逐玉》爆紅後，代言等邀約接不完，目前手中已握有15個代言，還從國際時尚品牌GUCCI的品牌好友晉升為品牌大使，知名度水漲船高。而近日她受邀前往米蘭時裝周，竟被發現似乎變得更瘦了，原本就瘦小的臉，整個下巴都變尖。田曦薇近日前往米蘭時裝周，晉升為品牌大使的她，也以一整身的GUCCI服裝亮相，只見她披著招牌妹妹頭瀏海與長直髮，穿著皮外套搭配復古變形蟲花紋襯衫、黑皮裙、以及黑色高跟鞋，展現職場女菁英的氣勢。不過有眼尖粉絲發現，原本就很瘦的田曦薇似乎變得更瘦了，整個下巴看起來都比之前尖。這也讓部分粉絲開始擔心她的狀況，紛紛表示：「感覺都瘦成竿子，只剩架子了」、「瘦脫相啦！別卷身材了，求求田寶好好吃飯吧」、「田曦薇真的太瘦了吧，女星太自律了」、「上鏡都那麼瘦了，不敢想像現實到底有多瘦！」田曦薇在《逐玉》中飾演豪爽堅韌的殺豬女「樊長玉」一角爆紅，人氣飆升後社群粉絲數直接暴漲，代言邀約也接不完，成為95花頂流陸劇女神之一。而接下來，她將再度出演古裝劇，於《嫁金釵》挑戰一人分飾兩角，引發外界期待。