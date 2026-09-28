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▲民眾完成參禮後，可獲得智慧糕、壽麵及先師乖乖等特色受福品(圖／民政局提供2026.9.28)

台中市孔廟今(28)日隆重舉行孔子誕辰2576週年釋奠典禮，由副市長賴淑惠擔任正獻官，率市府團隊、學校校長及孔氏宗親依古禮虔誠祭孔，吸引上千名市民到場觀禮。今年活動除了重現千年禮樂，更結合現代創意，發放由適逢建廠60週年的志聖工業贊助的「先師乖乖」等特色受福品，象徵智慧增長與吉祥祝福，展現傳統文化的豐富巧思。賴淑惠表示，釋奠典禮不僅延續千年傳統禮制，更是推廣文化教育的重要場域。透過市民親身參與，能讓典籍中的文化走入日常，引導不同世代體會尊師重道與勤學進德的精神，讓珍貴的文化資產持續扎根、世代傳承。民政局長吳世瑋指出，教育始終是台中市的施政核心。市府不僅藉由祭孔展現對教育的重視，更落實於實質政策中，例如近年推動多元學習、教師海外進修等措施，並將敬師禮券由600元提高至2,000元，以實際行動感謝第一線教師的辛勤付出。台中市孔廟所長李書華說，今年典禮透過參禮證發放、現場觀禮、線上直播及特色受福品等多元方式擴大市民參與。其中受福品特別包含「智慧糕」、「壽麵」及由志聖工業贊助的現代創意贈禮「先師乖乖」，象徵智慧增長、健康長壽與吉祥祝福，將傳統文化融入現代巧思。典禮儀程極為嚴謹，在晉鼓與鏞鐘聲中揭幕，由64名佾生身著古禮服演繹八佾舞，獻官們則在古樂伴奏下，依序完成啟扉、迎神、三獻禮、望燎等34道傳統儀程，完整再現千年禮樂精神，為年度盛事畫下圓滿句點。